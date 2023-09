Inter “Fico com essa sensação positiva”, diz o técnico Eduardo Coudet após empate entre Inter e Fluminense na Libertadores

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Treinador (D) valorizou a atuação da equipe no Maracanã, mas lamentou o gol de bola parada Foto: Reprodução/Inter Treinador valorizou a atuação da equipe no Maracanã, mas lamentou o gol de bola parada (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O técnico Eduardo Coudet deixou o Maracanã, no Rio de Janeiro, com um sentimento duplo. Para o treinador, o desempenho da equipe foi elogiável, mas ficou muito incomodado com o gol sofrido em bola parada, com um homem a mais, no fim da partida pela Libertadores. O argentino vê o clube gaúcho mais vivo do que nunca com o empate por 2 a 2 diante do Fluminense.

O jogo de ida das semifinais da Libertadores atendeu às expectativas. Muitos gols, brilho dos goleiros, polêmica de arbitragem e finalista indefinido.

“Saímos com o 1 a 1 no primeiro tempo e acho que poderíamos ter saído em vantagem. Eles ficaram com 10. A ideia era buscar o resultado com um homem a mais. Criamos o gol do Mercado [anulado] e depois do Alan [Patrick]. Obviamente tomar um gol de bola parada no final não me agrada. Termina o jogo com uma sensação feia. Estou saindo daqui sabendo que estamos a uma vitória na nossa casa. É uma realidade boa, positiva. Fico com essa sensação positiva. Teremos um jogo no Beira-Rio com nosso torcedores e vamos nos preparar para fazer um grande jogo como fizemos hoje”, disse Eduardo Coudet.

“Vamos a nossa casa e se ganharmos, passamos. Libertadores é assim, jogos de detalhes, não pode errar. Assim que vamos tentar fazer um grande jogo em casa, contra um grande rival e treinador. Estamos mais vivos que nunca”, completou o treinador.

Além disso, Coudet indicou que usará reservas contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, no sábado (30). O comandante admitiu ser impossível não pensar na partida de quarta-feira (04). A boa apresentação na primeira partida faz o Inter acreditar na classificação no Beira-Rio.

