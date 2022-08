Rio Grande do Sul Conseleite indica leite a R$ 2,8157 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

O indicador representa uma redução de 14,80% em relação ao consolidado do mês de julho

O valor de referência do leite projetado para agosto no Rio Grande do Sul é de R$ 2,8157 o litro. O indicador, divulgado nesta terça-feira (23) pelo Conseleite, representa uma redução de 14,80% em relação ao consolidado do mês de julho (R$ 3,3049).

Segundo o coordenador do Conseleite, Eugênio Zanetti, a diminuição do valor preocupa o setor uma vez que expõe, mais uma vez, a instabilidade que vive a cadeia láctea, em que os preços são altamente voláteis.

A reunião do colegiado contou com a participação do secretário de Agricultura, Domingos Antonio Velho Lopes, que conclamou o setor a unir-se por uma grande Expointer a ser realizada de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“Queremos o apoio das entidades pelo desenvolvimento do setor. Temos buscado caminhos para solucionar nossas problemáticas e, a cada mês, temos aplicado mais velocidade nesse entendimento”, ponderou.

