Conselheiro da Casa Branca diz que o Reino Unido não analisou dados da Pfizer cuidadosamente como os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Foto: Shealah Craighead/The White House

Os reguladores de saúde britânicos que autorizaram a vacina contra a Covid-19 da Pfizer nesta quarta-feira (02) não examinaram os dados do ensaio tão cuidadosamente como a FDA (Food and Drug Administration) – agência reguladora dos EUA – está fazendo em sua revisão, disse o Dr. Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

“A maneira como a FDA está fazendo isso é a maneira correta”, disse Fauci em uma entrevista à Fox News. “Nós realmente examinamos os dados com muito cuidado para garantir ao público americano que essa é uma vacina segura e eficaz”, disse ele.

“Acho que, se fizéssemos menos, aumentaríamos a já existente hesitação por parte de muitas pessoas em tomar a vacina, porque estão preocupados com a segurança ou preocupados que fomos muito rápidos [na análise]”

Fauci disse que é importante que os americanos sintam confiança em uma possível vacina contra Covid-19. “Se você for rápido e o fizer superficialmente [a análise dos dados], as pessoas não vão querer ser vacinadas”, disse ele.

“Temos o padrão ouro de uma abordagem regulatória com o FDA. O Reino Unido não fez isso com tanto cuidado e eles estão alguns dias à frente”, disse ele. “Não acho que isso faça muita diferença. Estaremos lá. Estaremos lá muito em breve. ”

