Os contêineres desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

Uma nova carga com cerca de 600 litros da vacina Coronavac chegaram a São Paulo nesta quinta-feira (03). Os contêineres desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A substância contra a Covid-19 é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

O material é a matéria-prima para a produção da Coronavac pelo instituto. A expectativa é a de que 46 milhões de doses estejam disponíveis até janeiro. Em 19 de novembro, chegou ao Brasil o primeiro lote de doses prontas da Coronavac, vindas da China. A carga era de 120 mil doses, suficientes para vacinar 60 mil pessoas.

O imunizante está em estágio avançado de testes clínicos, na fase 3. Somente após encerrar esse processo, a farmacêutica pode pedir o registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Na quarta-feira (02), o órgão anunciou quais serão os critérios que utilizará para decidir se autoriza ou não o uso emergencial de projetos de vacina contra a Covid-19. Em nota, a Anvisa afirmou que a decisão vai considerar critérios de qualidade, dados de estudos clínicos, boas condições para a fabricação e resultados provisórios das pesquisas.

