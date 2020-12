Mundo Os Estados Unidos batem recorde com 2,6 mil mortes em um dia e 100 mil hospitalizados

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O país está próximo a chegar a 14 milhões de casos acumulados do novo coronavírus Foto: Reprodução O país está próximo a chegar a 14 milhões de casos acumulados do novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos chegaram a 100 mil pessoas hospitalizadas simultaneamente por Covid-19 nesta quarta-feira (02), um recorde desde o início da pandemia. O país também registrou uma nova alta de mortes diárias, com 2,6 mil mortes em 24 horas.

O país está próximo a chegar a 14 milhões de casos acumulados do novo coronavírus e 273,3 mil mortes por Covid-19 – muito à frente das outras nações em números absolutos.

Com o sistema de saúde sobrecarregado em grande parte do país, médicos e enfermeiras tentam encontrar maneiras de lidar com o crescente número de pacientes. Os números são sombrios. Mais de 100.200 pacientes estavam em hospitais dos EUA na quarta-feira, de acordo com o Covid Tracking Project, que contabiliza esses dados.

Também nesta quarta, o país teve mais de 2.670 mortes registradas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Esses totais nunca foram tão altos. O estresse sobre os profissionais de saúde da linha de frente nunca foi tão grande.

Um funcionário do condado em Wisconsin disse: “nossas UTIs hospitalares e salas de emergência permanecem esticadas além de qualquer limite razoável e nossos profissionais de saúde, bem como nossos pacientes, precisam de ajuda.”

A perspectiva futura também é alarmante, com o chefe dos CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) afirmando na quarta-feira que os próximos três meses serão “os momentos mais difíceis na história da saúde pública desta nação”.

Depois de autorizadas pelo governo federal, as vacinas contra o novo coronavírus devem ajudar a conter a pandemia, mas os especialistas acham que não será possível que muitos americanos recebam doses imediatamente, a ponto de imunizar a população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo