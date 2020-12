Mundo Alemanha estende lockdown parcial até 10 de janeiro

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Números da Covid-19 no país ainda não caíram no ritmo desejado pelo governo alemão

As medidas de isolamento para conter o coronavírus na Alemanha continuarão em vigor até 10 de janeiro, anunciou nesta quarta-feira (02) a chanceler Angela Merkel. A determinação, chamada de “lockdown parcial”, inclui o fechamento de restaurantes, museus e áreas de lazer.

O confinamento parcial na Alemanha recomeçou no fim de outubro, depois da chegada de uma nova onda de casos e de mortes por Covid-19. Os números se estabilizaram, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, mas ainda não caíram.

De acordo com o jornal “Süddeutsche Zeitung”, Merkel disse que a Alemanha “está muito longe” dos dados ideais para retomar a flexibilização.

A situação na Alemanha contrasta com a da vizinha França, onde o governo do presidente Emmanuel Macron já iniciou um plano de flexibilização das medidas de isolamento. Dados da Johns Hopkins mostram queda nos números diários de mortes e de casos de Covid-19.

O anúncio da extensão do lockdown vem em um momento de esperança entre os alemães por uma vacina que ajude a acabar com a pandemia da Covid-19. O governo do país já trabalha para colocar em funcionamento centros de vacinação nas próximas semanas.

Uma das esperanças é no imunizante fabricado pelas empresas Pfizer e BioNTech, que obteve aprovação para uso no Reino Unido nesta quarta. A Alemanha espera aprovar a vacina até o fim deste ano, para já começar os planos de imunizar a população.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registra mais de 1,48 milhão de casos do coronavírus. O total de mortes por Covid-19 no país chega a 17,4 mil.

