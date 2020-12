Porto Alegre Reduz para 3,8 mil o número de clientes sem luz após temporal em Porto Alegre e Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Algumas ruas da Capital ficaram alagadas Foto: Divulgação Algumas ruas da Capital ficaram alagadas. (Foto Divulgação) Foto: Divulgação

O forte temporal que caiu na noite desta quarta-feira (02) em Porto Alegre deixou muitos moradores sem energia elétrica. Milhares de clientes ainda estão sem luz, na manhã desta quinta-feira (03). São 3,8 mil pontos sem luz na Capital gaúcha e também em Viamão, na Região Metropolitana.

De acordo com boletim da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) emitido às 5h, são aproximadamente 2,9 mil na Capital e outros 900 em Viamão — principalmente na área rural do município. Uma nova atualização deve ser feita às 10h. As equipes seguem enfrentando os efeitos do vendaval para que o abastecimento seja normalizado o quanto antes.

No momento mais crítico do temporal, cerca de 100 mil clientes chegaram a ficar sem luz. O número caiu para 50 mil pouco antes da meia-noite.

