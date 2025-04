Política Conselheiro do presidente dos Estados Unidos diz que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes é “a maior ameaça à democracia”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Foto: Antonio Augusto/STF Na entrevista ao jornal norte-americano, publicada no início de abril, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que há um “novo populismo digital extremista” . (Foto: Antonio Augusto/STF) Foto: Antonio Augusto/STF

O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, afirmou, no X (antigo Twitter), que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, “é a maior ameaça à democracia”.

“O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes é a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental, e ele acha isso engraçado: “As pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora”, brincou”, escreveu Miller em post no domingo (13), referindo-se a uma entrevista do magistrado ao jornal The New Yorker.

Na entrevista ao jornal norte-americano, publicada no início de abril, Moraes afirmou que há um “novo populismo digital extremista”. “É um populismo altamente estruturado e inteligente. Infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos, ainda não aprendemos a revidar”, disse o ministro.

“A extrema-direita percebeu, durante a Primavera Árabe, que as mídias sociais podiam mobilizar pessoas sem intermediários”, completou Moraes. “No início, os algoritmos foram refinados para fins econômicos, para cativar os consumidores. Depois, as pessoas perceberam como era fácil redirecionar isso para o poder político.”

Segundo o ministro, as mídias sociais são uma força definidora da sociedade atual. “Se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso a X, estaríamos condenados”, disse ele. “Os nazistas teriam conquistado o mundo”, disse ao The New Yorker.

Em 2021, Miller prestou depoimento à PF (Polícia Federal) no âmbito do inquérito que apura a organização e o financiamento das manifestações do dia 7 de setembro.

O braço direito de Trump veio ao Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, a CPAC, organizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele também esteve com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Miller é fundador da rede social Gettr. Ele deixou o cargo de CEO da plataforma para ser conselheiro de Trump na campanha eleitoral do ano passado.

