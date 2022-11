Grêmio Conselheiros aprovam as duas chapas que disputam a eleição para o Conselho de Administração do Grêmio

8 de novembro de 2022

Chapa de Alberto Guerra teve 56,03% dos votos contra 41,04% da chapa de Odorico Roman

As eleições para o novo Conselho de Administração do Grêmio começaram nesta segunda-feira (07). Nesta primeira votação, o Conselho Deliberativo votou e aprovou duas chapas registradas para a disputa de quem irá comandar o clube no próximo triênio 2023 a 2025.

A Chapa 2, de Alberto Guerra, foi a primeira colocada com 172 votos (56,03%). Já a Chapa 1, de Odorico Roman registrou 126 votos (41,04%). Também foram registrados nove votos em branco (2,93%) em um total de 307 conselheiros votantes.

Às 21h da segunda-feira foi anunciado o resultado pelo presidente da Casa, Alexandre Bugin, que agradeceu o trabalho da Comissão Eleitoral que vem coordenando os processos eleitorais do Tricolor. Como as duas chapas superaram 20%, a decisão da eleição acontece neste sábado (12), na Arena do Grêmio, das 10h às 17h.

