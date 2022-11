Inter Se vencer, Inter pode garantir o segundo lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vitória no Morumbi na abertura da penúltima rodada abre margem para o Colorado assegurar o vice-campeonato Foto: Ricardo Duarte/Inter Vitória no Morumbi na abertura da penúltima rodada abre margem para Colorado assegurar o vice-campeonato (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partida contra o São Paulo nesta terça-feira (08), no estádio Morumbi, em São Paulo, pode garantir o vice-campeonato do Brasileirão para a equipe do Inter. O duelo é válido pela 37ª rodada. Se vencer, o colorado abre margem para garantir o vice-lugar com uma partida antes do fim do campeonato.

Se o resultado for positivo, o time de Mano Menezes chegará a 70 pontos e dorme com seis pontos de vantagem em cima do Fluminense e Corinthians. Se os seus rivais não obterem resultados positivos, o Inter garante o segundo lugar.

O confronto no Morumbi será o último da equipe longe de Porto Alegre. Além de chegar em segundo lugar, o vice-campeonato garante a premiação de R$ 42,7 milhões, R$ 2,2 milhões a mais que o terceiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter