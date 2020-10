Rio Grande do Sul Conselho autoriza Sedetur a realizar ações comerciais para promover turismo gaúcho

Conduzida pelo secretário Rodrigo Lorenzoni (E), reunião do Conetur foi por videoconferência. Foto: Ascom Sedetur

O Conetur (Conselho Estadual de Turismo) aprovou, por unanimidade, o uso de verba do Fundetur (Fundo Estadual do Turismo) para promoção do turismo gaúcho. A primeira ação definida foi a participação da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo) no Festuris (Festival Internacional de Turismo), que ocorre entre os dias 5 a 8 de novembro, em Gramado. Os conselheiros foram a favor da participação principalmente por ser a primeira feira presencial. Em reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (7).

“Demos hoje mais um passo importante para a retomada do turismo no Rio Grande do Sul. O Festuris é muito importante para o segmento e marca o retorno dos eventos presenciais. A Sedetur vai aproveitar a oportunidade para promover as 27 regiões turísticas do nosso Estado”, afirma Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

No dia 28 de setembro o governo estadual liberou a realização de três eventos no Rio Grande do Sul, entre os quais o Festuris. A decisão foi tomada em razão da redução de hospitalizações e de óbitos, em todas regiões, causados pela Covid-19. Porém, o evento deverá observar rigorosos protocolos, como limitação de pessoas e distanciamento entre os quais, sistema de renovação do ar, cuidados na entrada e na saída do evento, uso de máscara para todos os presentes, controle de temperatura e medidas constantes de higienização.

Regiões contempladas pela Sedetur na Festuris 2020:

• Alto da Serra do Botucaraí

• Campos de Cima da Serra

• Carbonífera

• Central

• Centro Serra

• Costa Doce

• Cultura e Tradição

• Delta do Jacuí

• Fronteira

• Hortênsias

• Litoral Norte

• Pampa

• Porto Alegre

• Rota das Águas e Pedras

• Rota das Araucárias

• Rota das Terras Encantadas

• Rota do Rio Uruguai

• Rota do Yucumã

• Rota Missões

• Termas e Lagos

• Uva e Vinho

• Vale da Felicidade

• Vale do Jaguari

• Vale do Paranhana

• Vale do Rio Pardo

•Vale do Taquari

• Vale Germânico

O Conetur é um órgão de caráter consultivo, propositivo, deliberativo e de assessoramento à Sedetur.

Os objetivos são propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a elaboração e implementação da política estadual de turismo. Cabe também ao Conetur debater essas políticas, em caráter democrático, por meio de seus representantes.

O Conetur é formado por representantes do setor público, sociedade, Sistema S (Sebrae, Sesi, Sesc, Senac, Senar e Senat), instituições de ensino superior e fóruns regionais de turismo. A presidência do Conetur é exercida atualmente pelo secretário Lorenzoni.

