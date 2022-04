Pela regra atual, o trabalhador não pode ter mais do que três prestações em atraso para utilizar os recursos do FGTS para amortização do saldo devedor. A nova resolução foi publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

A medida é temporária. Ela entrará em vigor no dia 2 de maio e terá validade até 31 de dezembro. Segundo a resolução, o objetivo é “permitir um melhor atendimento aos trabalhadores” no uso do saldo da conta vinculada do FGTS.