Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até domingo Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até domingo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul disponibiliza 24 mil acessos gratuitos à plataforma de estudos “Me Salva!” aos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino.

Com o intuito de auxiliar os estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares, a plataforma oferece, por meio de acesso a conteúdo didático, apoio na criação de rotinas de estudo e de preparação emocional, acompanhamento da evolução em atividades e simulados, banco de provas com mais de 12 mil exercícios e conexão com um fórum de dúvidas.

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até domingo (24). Após esse prazo, os estudantes serão selecionados a partir dos critérios de vulnerabilidade social e ordem de inscrição. A partir do dia 2 de maio, os os alunos já poderão acessar gratuitamente todas as funcionalidades da “Me Salva!”.

