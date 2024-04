Economia Conselho da Petrobras propõe pagamento de 50% de dividendos; tema será votado em assembleia

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

No mês passado, a empresa decidiu não distribuir os dividendos extraordinários de R$ 43,9 bilhões aos acionistas. Foto: ABr No mês passado, a empresa decidiu não distribuir os dividendos extraordinários de R$ 43,9 bilhões aos acionistas. (Foto: ABr) Foto: ABr

O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que a estatal pretende distribuir 50% do total de dividendos extraordinários retidos em março. A reunião ocorreu na sexta-feira (19).

A proposta deve ser votada em reunião de acionistas no dia 25 de abril. A companhia entendeu que a distribuição do lucro líquido não comprometeria a sustentabilidade financeira da Petrobras.

Na reunião anterior à de sexta-feira, os representantes de governo foram contrários à medida e defenderam por 6 a 4 a retenção dos dividendos.

No início do mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiram durante reunião no Palácio do Planalto que iriam defender o pagamento de 100% dos dividendos da Petrobras aos acionistas.

Após comunicar Jean Paul Prates da decisão, os ministros contataram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para bater o martelo sobre o tema.

“Estamos falando com os diretores da Petrobras, com alguns conselheiros, para que o presidente (Lula) possa ter tranquilidade de que o plano de investimento da Petrobras não vai ser prejudicado por falta de financeiro. A gente vai dar segurança para que a diretoria possa tomar com tranquilidade uma decisão”, disse Haddad.

No mês passado, a empresa decidiu não distribuir os dividendos extraordinários de R$ 43,9 bilhões aos acionistas. O dinheiro ficou parado numa conta de reserva que poderia ser usada para cobrir futuros investimentos.

Os dividendos são a parcela do lucro que uma empresa passa aos acionistas. Em março, a companhia distribuiu apenas o mínimo de R$ 14,2 bilhões previstos na Lei das Sociedades Anônimas, após divulgar que obteve lucro de R$ 124,6 bilhões em 2023.

