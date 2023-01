Geral Conselho de Saúde Yanomami registra mais seis mortes na reserva indígena e em Boa Vista

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

A FAB inaugurou um hospital de Campanha em Boa Vista para atender indígenas. (Foto: Divulgação)

O Conselho de Saúde Yanomami registrou mais seis mortes na reserva indígena e em Boa Vista (RR). Uma delas é de uma mulher que estava internada com um quadro grave de desnutrição. A indígena Rodênia Yanomami, de 33 anos, estava internada na UTI do Hospital Geral de Roraima, com um quadro grave de desnutrição. A morte dela foi confirmada na manhã deste sábado (28).

O marido de Rodênia também está doente. Mas ainda tem forças para acompanhar a filha, de cerca de um ano, que está internada no hospital infantil de Roraima com um quadro grave de desnutrição. Ao todo, 47 crianças Yanomami estão internadas lá.

O Conselho Distrital de Saúde Indígena confirmou a morte de outros cinco Yanomami dentro das comunidades que ficam próximas do Polo Base de Surucucu, dentro da reserva indígena. Entre elas, uma criança de nove anos e uma liderança de uma aldeia.

“Estão tentando ainda pousar e resgatar esses corpos para deixar em suas comunidades. E morreram dentro da floresta porque foram procurar alimentação na floresta”, diz o presidente do Condisi Yanomami, Junior Hekurari Yanomami.

Segundo o conselho, outros três indígenas com malária foram resgatados.

Os Yanomami passam por uma crise humanitária sem precedentes. Após a visita do presidente Lula, há uma semana, uma força-tarefa foi criada para levar alimentos e assistência médica aos Yanomami. Aviões da Força Aérea lançam alimentos para as comunidades e participam do resgate de doentes. Mais de mil foram resgatados em uma semana.

O hospital de campanha montado pela FAB está atendendo os Yanomami desde sexta-feira (27). O objetivo é aliviar o problema da superlotação da Casa de Atendimento ao Indígena, que tem capacidade para 300 pacientes, mas está com 700. E começaram a chegar neste sábado 700 kits de higiene enviados pela ONG Ação da Cidadania, para ajudar os indígenas que estão sendo atendidos na capital do estado.

Neste domingo (29), uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania chega a Boa Vista para ficar quatro dias. O grupo deve se reunir com lideranças indígenas, representantes do governo do estado, além de visitar a região de Surucucu. O objetivo é apurar violações de direitos humanos sofridas pelos Yanomami. As informações são do portal de notícias G1.

