Rio Grande do Sul Conselho Nacional de Justiça realizará inspeção no Judiciário gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Os trabalhos forenses e os prazos processuais serão mantidos normalmente durante a inspeção Foto: Agência Brasil Os trabalhos forenses e os prazos processuais serão mantidos normalmente durante a inspeção. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) realizará, entre os dias 11 e 15 deste mês, uma inspeção no Judiciário gaúcho para verificar o funcionamento das unidades jurisdicionais e administrativas.

A inspeção ocorrerá no primeiro e no segundo graus, bem como nas serventias extrajudiciais do Estado. A iniciativa consta na Portaria nº 43/2023, assinada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão. Os trabalhos forenses e os prazos processuais serão mantidos normalmente.

Durante os cinco dias, cada setor objeto da inspeção deverá contar com pelo menos um magistrado e um servidor para, caso seja necessário, prestar informações à equipe do CNJ.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a atividade faz parte dos procedimentos de rotina do CNJ.

