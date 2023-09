Rio Grande do Sul Prefeitura de Roca Sales pede que moradores subam nos telhados de suas casas para se proteger da enchente

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O município de Roca Sales foi inundado após a cheia do rio Taquari Foto: Reprodução/Instagram O município de Roca Sales foi inundado após a cheia do rio Taquari. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Roca Sales pediu, na madrugada desta terça-feira (5), que os moradores do município subissem nos telhados das residências para se proteger da enchente provocada pela cheia do rio Taquari.

Em um intervalo de menos de 12 horas, o nível do rio subiu 13 metros em razão dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul. “Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe, o auxílio profissional do Estado só virá nas primeiras horas da manhã [desta terça]”, diz um comunicado divulgado pela prefeitura da cidade do Vale do Taquari nas redes sociais.

Mais de 40 municípios gaúchos registraram estragos devido aos temporais que atingiram o Estado na segunda-feira (4). Quatro pessoas morreram em Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-roca-sales-pede-que-moradores-subam-nos-telhados-de-suas-casas-para-se-proteger-da-enchente/

Prefeitura de Roca Sales pede que moradores subam nos telhados de suas casas para se proteger da enchente

2023-09-05