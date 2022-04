Rio Grande do Sul Conselho Regional de Farmácia prepara série de ações para a Semana Estadual do Uso Racional de Medicamentos

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Criada em 2014, iniciativa de conscientização tem nova edição de 5 a 11 de maio. (Foto: EBC)

O Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS) prepara para o período de 5 a 11 de maio uma série de ações alusivas à Semana Estadual do Uso Racional de Medicamentos. Dentre os objetivos da programação está o de alertar a população para a importância do uso responsável de remédios, bem como para os riscos da automedicação.

Além da distribuição de material impresso sobre o assunto, estão previstas palestras e atividades de orientação junto a comunidades (inclusive escolares) e parcerias. A lista de colaborações inclui a Secretaria Estadual da Saúde (SES), Assembleia Legislativa e entidades como a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), além dos clubes da Dupla Grenal.

“Quando falamos do uso racional, também estamos nos referindo à questão das campanhas de vacinação, cuja cobertura alcançou apenas 67% no Estado em janeiro, se levados em consideração os mais diversos imunizantes”, ressalta a presidente do CRF-RS, Letícia Raupp. “O índice ideal fica entre 90% e 95%, normalmente atingido a partir de campanhas e ações efetivas pelas autoridades.”

Nesta semana, a direção do Conselho se reuniu com o presidente do Parlamento gaúcho, Valdeci Oliveira (PT). O encontro também contou com a participação da diretora do Conselho, Zelma Padilha, e do assessor de Relações Institucionais Everton Borges.

Durante o encontro foi acertada a realização de um evento, nas dependências da sede do Legislativo estadual, para lançar oficialmente a Semana temática nas dependências da Assembleia. A parceria prevê ainda, apoio à produção de material impresso, presença do CRF em reunião ordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (CSMA) da Casa e participação no programa “Diálogos da Cidadania”, exibido pela TV Assembleia.

“Quanto mais oportunidades criarmos para debates, esclarecimentos e informações, maiores as chances de evitar acidentes ocasionadas por superdosagem de medicamentos, algo bastante comum na sociedade”, salientou o deputado.

Histórico

A Semana Estadual do Uso Racional de Medicamentos é resultado de um projeto legislativo apresentado pelo próprio Valdeci Oliveira aprovado por unanimidade em 2014, gerando a Lei nº 14.627/14. O texto havia sido construído a partir de reuniões com dirigentes do Conselho e do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul (Sindifars).

“Apresentamos a proposta a partir de uma ‘provocação’ por entidades de classe dos farmacêuticos e considerando-se o fato de que dados da Organização Mundial da Saúde [OMS] apontam que mais de 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada”, relata o parlamentar.

Ele acrescenta: “Isso traz sérios riscos à saúde humana, então encaminhados na época esse projeto para que a sociedade se aproprie do tema e tenha consciência do problema”.

(Marcello Campos)

