EPTC divulga esquema de trânsito para Grêmio e Chapecoense, na Arena, nesta sexta

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação começam a circular a partir das 17h. Foto: César Lopes/PMPA Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação começam a circular a partir das 17h. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo Grêmio x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, na Arena. A abertura dos portões está marcada para as 17h.

Transporte

Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação começam a circular a partir das 17h.

Linha F04 Futebol Arena – Quatro veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 17h. Após a partida, seis carros sairão do terminal Padre Leopoldo Brentano com desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2 Arena – Quatro veículos sairão da rua Peri Machado, com a primeira viagem às 16h30. No término da partida, o embarque de seis carros será no terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à Rua Peri Machado.

Lotações – Linha 60.4 Parque Humaitá: a partir das 17h, três carros sairão do terminal Sete de Setembro em direção à avenida A. J. Renner. Após o fim do jogo, o embarque será na avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque no terminal Sete de Setembro.

Bloqueios de trânsito

Quem optar pelo carro para ir ao estádio precisa ficar atento às orientações. Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 poderá ser direcionado para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá, deslocamento de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

