Rio Grande do Sul Conselho Regional de Medicina do RS afirma que regras do programa Mais Médicos colocam a saúde das pessoas "em risco"

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal na segunda-feira Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal na segunda-feira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) se manifestou contra as diretrizes do programa Mais Médicos, relançado pelo governo federal na -feira (20).

Segundo as regras do programa, profissionais formados no exterior poderão atuar nos serviços de saúde recebendo um registro temporário do Ministério da Saúde, chamado de RMS. “Isso é inaceitável! Isso é colocar a saúde das pessoas em risco”, afirmou o Cremers.

“Não podemos oferecer para a nossa população um atendimento com um profissional que nem sabemos de onde vem, qual a sua formação, sem nenhuma garantia se possui realmente capacidade de exercer a profissão. O médico deve o diploma devidamente revalidado para que os seus conhecimentos sejam atestados e para mostrar que ele está preparado para garantir um atendimento de qualidade à população”, prosseguiu o Conselho.

Segundo o órgão, além de ser aprovado no exame Revalida, é fundamental que os profissionais tenham registro no Conselho Regional de Medicina para que as suas atividades possam ser efetivamente monitoradas.

O Cremers não tem autorização para fiscalizar profissionais que não estejam devidamente registrados no conselho. Então, quem irá fiscalizar? Quem irá assegurar que eles estão prestando um bom atendimento aos pacientes? A inscrição como médico no Estado, assim como a revalidação do diploma, são etapas fundamentais para que médicos vindos de outros países atuem de forma regular e garantam a prática da boa medicina. O Cremers irá tomar todas as medidas que estiver ao seu alcance para tentar reverter essa decisão do governo federal”, concluiu o órgão.

