Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

O homenageado se aposentou em 31 de janeiro deste ano. Foto: Ederson Nunes/CMPA O homenageado se aposentou em 31 de janeiro deste ano. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4° Região (Conrerp4) irá homenagear a trajetória profissional do cerimonialista Aristides Germani Filho. O evento acontece no dia 15 de maio na sede do Conrerp4, na avenida Borges de Medeiros, 915 – Sala 301, no Centro Histórico, em Porto Alegre. A cerimonia começa a partir das 13h.

Trajetória

Nascido em Porto Alegre, Aristides Germani Filho foi colunista do Jornal do Comércio e da Folha da Tarde. Trabalhou na assessoria do Palácio Piratini e no Cerimonial do Ministério da Justiça, antes de ocupar as chefias do Cerimonial da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa.

Aristides começou a trabalhar no Palácio Piratini a convite do Secretário de Estado João Temer. No posto de auxiliar da chefe do cerimonial da época, Ingrid Best, ele deu início à carreira de cerimonialista da Sede do Executivo do Estado.

O homenageado é formado nos cursos de Jornalismo e História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o homenageado se aposentou em 31 de janeiro de 2023. Seu último cargo foi o de chefe do Cerimonial do governador do Estado do Rio Grande do Sul.

