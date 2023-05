Acontece Comissões da Farsul realizam série de lives

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Transmissões acontecem sempre nas segundas-feiras, às 18h30 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As comissões temáticas da Farsul estão realizando uma série de dez lives em um projeto piloto. As transmissões acontecem sempre nas segundas-feiras, às 18h30, pelo canal da Farsul no YouTube. No dia 8 de maio o tema será “Convivência Harmônica entre Sojicultura e Apicultura”, da Comissão de Apicultura, com a participação do coordenador Aldo Machado, e o pesquisador da Embrapa Soja Londrina, Decio Luiz Gazzoni, especialista no assunto.

O primeiro episódio foi realizado pela Comissão do Meio Ambiente, no dia 17 de abril e teve a presença do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, do diretor vice-presidente e coordenador da Comissão, Domingos Lopes e da assessora Ambiental, Paula Hofmeister.

Já no dia 24 de abril, o tema foi o atual cenário da orizicultura e teve a participação do diretor Administrativo e coordenador da Comissão da Farsul, Francisco Schardong, do diretor vice-presidente da Federação e presidente do Sindicato Rural de Pelotas, Fernando Rechsteiner, e o presidente do Sindarroz, Carlos Eduardo Borba Nunes.

O interesse na realização das transmissões é trazer para a pauta temas atuais de diferentes culturas. “Estamos fortalecendo as nossas comissões com as lives que trazem para o debate as dificuldades enfrentadas no atual cenário de cada uma das cadeias produtivas”, explica o coordenador das Comissões, Rodrigo Rizzo, que é o mediador das apresentações.

Para maio, estão previstas ainda mais quatro edições. No dia 15, a comissão de Grãos traz o presidente da ABPA, Ricardo Santin. A Comissão de Crédito Rural e Seguro Agrícola convida Fernando Postal, do Banrisul, e Gustavo Rosa, do Banco do Brasil no dia 22 de maio. No dia 29, será a vez da Comissão de Ovinos, com o cenário atual, mercado da carne e dificuldades da lã. Em 5 de junho, já está confirmada a live da Comissão do Leite com participação de Jaime Ries, da Emater. Ainda sem a data definida, mas confirmados Antônio César Longo, da AGAS e Antônio Jorge Camardelli da ABIEC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/comissoes-da-farsul-realizam-serie-de-lives/

Comissões da Farsul realizam série de lives

2023-05-05