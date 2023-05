Acontece Unicred Integração distribui R$ 18,4 mi em resultados

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Presidente, vices e diretores da Unicred Integração conduziram a assembleia Foto: Fernando Dai Pra Foto: Fernando Dai Pra

A Unicred Integração conquistou em 2022 o resultado positivo de R$ 18,4 milhões, entre distribuição dos resultados (sobras) e juros ao capital. O número foi anunciado no último (29/04), durante a Assembléia Geral realizada online, com a participação dos associados e o valor já foi distribuído entre os cooperados.

O presidente da cooperativa de crédito, Dr. Antônio César de Oliveira Cé comemora os números, somados a grande expansão que a Unicred Integração vem fazendo para o nordeste do país. Em 2022, a cooperativa instalou-se nos estados do Ceará (Fortaleza), Piauí (Teresina) e Rio Grande do Norte ( ). Já estão em andamento outras três unidades nos mesmos Estados, nas cidades de Sobral (CE), Mossoró (RN) e Parnaíba (PI). Agora, foi aprovada a expansão para o estado do Maranhão e a primeira agência está prevista para a capital, São Luis.

“Estamos com excelentes resultados e demonstrando que é possível realizar um crescimento sustentável, quando feito com muita responsabilidade. Expandimos em agências, número de associados e, mesmo assim, tivemos excelentes ganhos para nossos cooperados” – pontua Dr. Cé.

Outro número positivo, apresentado na Assembleia, foi o crescimento dos ativos, em 20,2% e dos recursos administrados, em 19,1%.

O Diretor de Operações, Tomás Pontin, frisa que em 2022 a cooperativa optou por não utilizar fundos de reserva para a expansão, o que torna os números positivos ainda mais atrativos.“Estamos crescendo a partir de nossa gestão e de nossos resultados, mantendo e ampliando nosso patrimônio” – ressalta Pontin.

O quadro social da Unicred Integração também está crescendo. “Em 2022, o aumento do número de associados foi de 20,1%, com o ingresso de 2,5 mil novos cooperados. somos uma cooperativa de livre admissão, mas mantivemos nossa identidade e seguimos focados na área da saúde” – afirma o Diretor Executivo Adalberto Veiga.

