Acontece Ambientallize promove bazar com móveis e itens de decoração da marca

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento acontece nos dias 9 e 10 de maio na loja da locadora. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ambientallize, uma das mais consagradas locadoras de materiais para eventos na capital gaúcha, promove na próxima semana uma edição especial do seu tradicional bazar. A feira acontece nos dias 9 e 10 de maio e marca o aniversário de dez anos da empresa. No catálogo estão móveis e itens de decoração do acervo da marca.

As peças serão expostas na loja da Ambientallize, na rua Dona Margarida, 621, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Nos dos dias, o horário de funcionamento será das 9h às 18h. Com preços diferenciados, o bazar se consagra como a oportunidade ideal para renovar os ambientes de casa e do trabalho com itens que têm a curadoria e o bom gosto característico da Ambientallize. Mais informações estão disponíveis no site www.ambientallize.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ambientallize-bazar-moveis-decoracao/

Ambientallize promove bazar com móveis e itens de decoração da marca

2023-05-04