Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

No subsolo do Farol Santander Porto Alegre, restaurante e bar funcionará dentro de espaço que abrigava antigos cofres de bancos. Foto: Hara Fotografia/Divulgação Foto: Hara Fotografia/Divulgação

A partir deste mês, a gastronomia entra em cartaz de forma definitiva na programação do Farol Santander Porto Alegre (R. Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico, Porto Alegre). O Moeda é o novo restaurante do centro cultural, que nasce para dialogar com as muitas exposições de arte, shows e eventos que acontecem o ano inteiro no espaço multiartístico, trazendo um novo frescor para o Centro Histórico da capital gaúcha. O restaurante abre terças e quartas, das 11h30 até às 15h, quintas, sextas e sábados, das 11h30 até às 15h e das 19h até às 00h30 e aos domingos das 11h30 até às 18h.

Anexo à Praça da Alfândega, onde ocorrem os maiores eventos culturais abertos ao público da cidade, a ideia do projeto é oferecer uma culinária contemporânea, com pratos bem apresentados, no almoço e jantar, e que agradam pessoas de todas as idades e paladares distintos. Os pratos levam a assinatura do chef paulistano Deivid Marques, que já passou pelas cozinhas do premiado Dalva e Dito do Grupo D.O.M., de Alex Atala, e que, atualmente, está à frente da cozinha do Boteco do 28, no Farol Santander São Paulo. O horário, menu e toda a dinâmica foi pensado para atender tanto os visitantes do Farol Santander Porto Alegre, como o movimento turístico que vem crescendo na região, com a cidade voltando-se para o Guaíba.

A novidade está instalada no subsolo do prédio histórico do Farol Santander POA, dentro do espaço onde funcionavam os antigos cofres dos bancos da Província, Nacional do Comércio, Sul Brasileiro e Meridional, no século passado. Com características arquitetônicas singulares e suntuosas, o edifício é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e foi restaurado e adaptado para ser o moderno centro de arte e cultura brasileiro, hoje administrado pelo Santander.

A experiência do Moeda é dividida em três espaços para diferentes momentos. A primeira parada trata-se de um lounge confortável com poltronas e sofás para apreciar um drink, fazer uma pausa no dia, ou esperar por um encontro marcado. Neste espaço, os interiores são assinados por Polido Arquitetura com mobiliário de design nacional da Casiere, projeto de iluminação do Laboratório da Luz. O paisagismo é da Ginko Paisagismo. O ambiente conta com um piano de cauda e será palco de intervenções musicais com jazz e estilos variados para surpreender. Intimista, o segundo ambiente fica na adega da casa e foi pensado para jantares mais reservados e pequenos eventos, com mesas para duas e quatros pessoas. Pulsante, o salão principal com bar é onde tudo pode acontecer – com grandes mesas para almoçar e jantar, reunir amigos e compartilhar momentos únicos.

A operação do restaurante será do Grupo da Cidade, empresa de São Paulo responsável pela gestão de grandes marcas tradicionais do Centro da capital paulista como Boteco do 28, no Farol Santander São Paulo, Galeria do Rock Bar e Mundo Pão do Olivier. O Moeda será a primeira operação do grupo em Porto Alegre. A concepção e a curadoria criativa é assinada por Xarão, jornalista e produtor gaúcho com experiência na área de relacionamento, assessoria de imprensa e consultoria para marcas de gastronomia.

Autoral e criativo, o cardápio conversa com o contexto dos ambientes, com uma variedade de entradas, pratos principais, sobremesas, escolhas leves que combinam com a carta de drinks, e opções para compartilhar e celebrar eventos como tábuas e petiscos. Além da seleção de fixos, o horário de almoço traz um menu executivo extra com a possibilidade de escolha de saladas, proteínas e guarnições.

Trazendo como pilar a experiência imersiva na coquetelaria criativa, o consultor Drew Roza desenvolveu um cardápio de drinks focado em clássicos como Negroni, Cosmopolitan, Fitzgerald, Penicilin, Aperol spritz, Lillet Vive e Gin tônica, com algumas criações autorais com ingredientes típicos da cultura francesa e italiana como amaros, vermutes e infusionado. A casa também conta com um carta de vinhos selecionados em parceria com a Vinícola Luiz Argenta e com a RAR, criada por Raul Randon.

Galeria

Ancorado na ideia de que o restaurante está dentro de um centro cultural, que já conta com uma importante movimentação no âmbito, o Moeda contará com um projeto para fomentar a cena artística local. A ideia consiste em mostras periódicas, em parceria com galerias e curadores culturais da cidade, que apresentam artistas gaúchos. As obras poderão ser adquiridas pelos clientes, com entrega ao final do ciclo da exposição. A estreia terá curadoria da Galeria .ISTA.

Menu

Seja um almoço durante a semana ou um date, seja um aniversário ou uma reunião de negócios, o menu do Moeda oferece opções que encaixam perfeitamente. Todos os pratos são preparados com ingredientes de alta qualidade por uma equipe apaixonada por cozinhar. Se a ideia é dividir, a Croquete de carne de panela com aioli e pimenta da casa, o Bolinho de kafta defumada, aioli de iogurte e hortelã e vinagrete de cebola roxa com talo de coentro e o Polvo à vinagrete com torradinhas para chuchar no molho devem ganhar destaque.

No menu executivo, de terça a sexta, somente ao meio-dia, o cliente escolhe uma proteína e três acompanhamentos. Entre os principais, o Picadinho, couve salteada e ovo poché é o prato “queridinho” do chef, mas deve dividir as atenções com o Aligot, medalhão de filé mignon, e rôti de boi, com a Barriga de porco, purê de cará, farofa de alho e rúcula selvagem e com o Spaghettoni, que pode ser a carbonara, trufado ou com molho sugo. Vegetarianos e veganos também vão sair satisfeitos do Moeda. Uma das apostas é o Palmito pupunha na brasa, molho de parmesão, sorvete de gengibre, finalizado com erva mate e menta. Um brilho à parte na refeição, o Bolo fudge de chocolate 70% mega cremoso, tuíte de cacau, sorvete de chocolate e calda de whisky é um dos destaques entre as sobremesas que serão servidas no Moeda.

