Porto Alegre Conserto de adutora de água na Redenção é finalizado após obra durante a madrugada

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Além de drenar o espaço onde houve o rompimento do cano, foi necessária a remoção de uma árvore que estava sobre a rede. Foto: Reprodução/Twitter Além de drenar o espaço onde houve o rompimento do cano, foi necessária a remoção de uma árvore que estava sobre a rede. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluíram no final da madrugada deste sábado (18), o conserto de uma grande adutora de água, de 500 milímetros de diâmetro, que rompeu no Parque Farroupilha (Redenção), na avenida José Bonifácio, bairro Farroupilha. Com a finalização, o sistema de abastecimento passa a normalizar nesta manhã aos bairros Farroupilha, Santana e Azenha (em parte), Cidade Baixa, Bom Fim e Rio Branco. Os trabalhos tiveram início ainda na manhã de sexta-feira (17), quando foi detectado o rompimento da tubulação.

O local do conserto segue aberto para avaliação. Devido à complexidade do serviço e ao grande volume de água que escoava pela adutora, além de drenar o espaço onde houve o rompimento do cano, para iniciar a manutenção também foi necessária a remoção de uma árvore que estava sobre a rede, com o apoio da Equipe de Manejo Arbóreo da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos). As informações foram atualizadas no twitter.com/DMAEPOA.

Aspecto da água

Ao retornar, a água pode estar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Solicitação de lavagem da rede ou do ramal predial deve ser feita pelo telefone 156, opção 2.

📢 Atenção Farroupilha, Santana, Cidade Baixa, Azenha, Bom Fim e Rio Branco: o serviço em adutora na Redenção foi concluído no final desta madrugada e o sistema de abastecimento está em processo de normalização na região.#DmaePoa64750 https://t.co/U76YAy832r — Dmae POA (@dmaepoa) July 18, 2020

