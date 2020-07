Porto Alegre Dmae realiza conserto emergencial de adutora no bairro Santana neste sábado

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Serviço emergencial em andamento em adutora na av. Princesa Isabel. Foto: Reprodução/Twitter Serviço emergencial em andamento em adutora na av. Princesa Isabel. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza neste sábado (18) o conserto emergencial de uma adutora de água de 700 milímetros de diâmetro que rompeu na esquina da avenida Princesa Isabel com a rua São Luís, no bairro Santana. O rompimento foi identificado nesta sexta-feira (17), e o local sinalizado com o auxílio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). A distribuição de água para o local também teve que ser fechada na noite desta sexta, o que pode causar desabastecimento aos bairros Santana, Azenha e Menino Deus.

A previsão é de que o conserto ocorra ao longo do dia de sábado. Apenas após as escavações para solda da canalização, que é de aço, será possível avaliar os danos e a necessidade de maior bloqueio da via.

Agentes monitoram a região, mas pela redução na circulação a previsão é que não ocorram congestionamentos. Foi realizado um bloqueio parcial na av. Princesa Isabel, sentido Sul-Norte, na esquina com rua São Luís. Em razão da realização dos trabalhos a área de bloqueio pode ser ampliada. As informações serão atualizadas no Twitter @EPTC_POA.

🚨 Atenção Santana, Menino Deus e Azenha: serviço emergencial em andamento em adutora na av. Princesa Isabel. Previsão de conclusão ao longo do dia. Apoio da @EPTC_POA no trânsito.#DmaePoa64757 https://t.co/god4wgd5ft pic.twitter.com/7FYWkXGS86 — Dmae POA (@dmaepoa) July 18, 2020

