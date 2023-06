Economia Construção civil lidera geração de empregos no País

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Crescimento chama a atenção por estar acima da média histórica. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A indústria da construção civil no Brasil está apresentando um aumento significativo em sua capacidade operacional, resultando em mais oportunidades de emprego. Essa é a constatação da pesquisa Sondagem da Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira (23).

Conforme os dados levantados, o índice de evolução do número de empregados no setor alcançou 50,7 pontos em maio de 2023. Esse resultado é superior ao registrado em maio de 2022 (48,9 pontos) e em abril de 2023 (50 pontos).

A CNI destaca que esse crescimento chama a atenção por estar acima da média histórica para o período. Geralmente, maio é um mês marcado por queda no emprego, com média de 45,1 pontos. Índices acima da linha divisória de 50 pontos indicam aumento do emprego, enquanto valores abaixo sugerem queda.

Além disso, a pesquisa analisou o índice de evolução do nível de atividade da indústria da construção e a utilização da capacidade operacional. Nesse sentido, observou-se um aumento de 0,1 ponto na comparação entre abril e maio de 2023, chegando a 49,8 pontos. Esse resultado é considerado estável pela CNI, pois está próximo da linha de 50 pontos. Em maio de 2022, esse índice estava em 49,5 pontos.

Recuo

A Utilização da Capacidade Operacional também registrou um incremento de 1 ponto percentual entre abril e maio de 2023, atingindo 67%. Segundo a CNI, esse resultado é positivo e superior à média para meses de maio, que é de 62%. Além disso, representa o maior valor para esse período desde 2014, quando a capacidade operacional alcançou 70%.

Apesar dos dados positivos sobre o desempenho do setor, os índices de expectativas da indústria da construção recuaram em junho. No entanto, todos eles permanecem acima dos 50 pontos, o que indica um otimismo moderado dos empresários do setor. O índice de expectativa de compra de insumos e matérias-primas registrou uma queda de 2,1 pontos, enquanto o índice de expectativa do número de empregados teve uma redução de 1,7 ponto.

Em contrapartida, o Índice de Confiança do Empresário (ICEI) apresentou um aumento de 0,3 ponto em junho, atingindo 52,2 pontos. Esse resultado mostra que os empresários da construção estão com uma confiança ligeiramente maior e mais disseminada.

De forma geral, os dados revelam um cenário positivo para a indústria da construção civil no Brasil, com aumento da capacidade operacional, geração de empregos e uma confiança gradualmente crescente por parte dos empresários do setor.

