Geral Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre recebe título de cidadão honorário

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desde 23 de agosto de 2022, Valerio Caruso é Cônsul-Geral em Porto Alegre. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre realizou uma Sessão Solene na última quinta-feira (22) para a concessão do título de Cidadão ao cônsul-geral da Itália na capital gaúcha, Valerio Caruso. Na mesma cerimônia, proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), foram comemorados os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e prestada uma homenagem ao “expoente da cultura italiana” Carmine Motta, falecido em 2021.

Cecchim disse que é um vereador totalmente identificado com os italianos que vivem no RS, mas salientou que a data marcou a primeira vez que se presta uma homenagem como essa. “É a primeira vez que um cônsul italiano recebe o olhar de toda a comunidade italiana e o agradecimento da população da Capital.” Cecchim acrescentou que Caruso é um cônsul que circula pela comunidade de todo o RS e que não se cansa, pois parece ter sete fôlegos. “Temos orgulho do seu trabalho e da sua pessoa e não haveria momento mais apropriado para homenageá-lo do que nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.”

Caruso lembrou que quando assumiu o cargo, veio com medo para Porto Alegre, pois não sabia se estava a altura de liderar um consulado como o da Capital. “Esta homenagem não premia uma pessoa, mas todos os funcionários do consulado e toda a comunidade italiana do Rio Grande do Sul. Porto Alegre me transformou como ser humano, me deu mais confiança com o carinho que recebi dos porto-alegrenses e gaúchos.”

Placa

Além da entrega do título e da comemoração dos 150 anos de imigração italiana no Brasil, durante a Sessão Solene foi realizada homenagem ao “expoente da cultura italiana” Carmine Motta. A viúva dele, Carmelina, e a filha, Luciana, receberam a placa do Largo Carmine Motta, localizado no Bairro Cristal.

Cidadão

Valerio Caruso nasceu na cidade de Modena, na Itália. É filho de juízes originários do sul do país, sendo sua mãe napolitana e seu pai siciliano. É diplomata de carreira desde 2018. Desde 23 de agosto de 2022 é Cônsul-Geral em Porto Alegre, sendo o mais jovem cônsul-geral da Itália da história no Rio Grande do Sul.

Chegou ao Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul com o desafio de demonstrar ao seu país de origem que o Brasil não é só São Paulo e Rio de Janeiro, e que o nosso Estado possui muitas áreas de excelência e inúmeras oportunidades, tanto comerciais quanto culturais, a serem exploradas. Além de ter imprimido agilidade na concessão de passaportes, tem estreitado cada vez mais os laços de amizade entre os povos gaúcho e italiano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/consul-geral-da-italia-em-porto-alegre-recebe-titulo-de-cidadao-honorario/

Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre recebe título de cidadão honorário

2024-08-25