Cláudio Humberto Consulado avisou STF sobre os protestos em NY

Por Cláudio Humberto | 17 de novembro de 2022

Uma semana antes da chegada dos ministros para o evento da empresa Lide, de João Doria, o Consulado Geral do Brasil em Nova York avisou ao Supremo Tribunal Federal sobre a mobilização nas redes sociais das manifestações. O Itamaraty confirmou também que, apesar do caráter privado da viagem dos ministros, o Consulado Geraldo também avisou ao Hotel Sofitel, cujo orçamento para reforçar a segurança teria sido recusado pelos organizadores, e acionou o Departamento de Polícia.

Sem recusa

Doria nega recusa de orçamento e disse ter contratado 6 seguranças para ministros e demais convidados, e ainda que contactou autoridades.

NYPD na proteção

O Departamento de Polícia, célebre NYPD, destacou policiais fardados e a paisana à porta do hotel. Eles coordenaram o esquema de proteção.

Policiais surpresos

Os policiais já estavam posicionados quando os ministros chegaram ao hotel, mas pareceram surpreendidos com o número de manifestantes.

A maior segurança

O hotel acionou sua segurança para hóspedes ilustres, mas era limitado. Nos EUA, é plena a liberdade de expressão, mas sem contato físico.

Recordistas de desmatamento no Brasil na COP 27

Governadores de estados líderes do desmatamento no Brasil viajaram em comitiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 27), no Egito. Helder Barbalho, governador do Pará, e Mauro Mendes, do Mato Grosso, ocupam, respectivamente, a primeira e a terceira posição do ranking de estados que mais desmataram, segundo o Relatório Anual do Desmatamento. Só o Pará registrou 24,3% de toda a área desmatada no Brasil em 2021, com perda de 402.492 hectares.

Espeto de pau

Helder Barbalho irá assumir a presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazónia Legal no Brasil em 2023.

Segue o ranking

O Mato Grosso desmatou 189.880 hectares, ou 11,9% do total nacional. Ficou em terceiro, atrás do Amazonas, que desmatou 194.485 hectares.

Para inglês ver

Mesmo com este histórico, nesta quarta (16) os governadores encontraram o presidente eleito Lula no evento “Carta da Amazônia”.

As redes são outras

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o feriado da Proclamação da República para lembrar em seu perfil do Gettr que, sob sua gestão, “as estatais triplicaram lucro e alcançaram desempenho recorde”.

Voo suspeito

O deputado Sanderson (PL-RS) pediu ao Ministério Público Federal que investigue a carona ao presidente eleito Lula no jato do bilionário José Seripieri Jr, para a COP 27, no Egito. Cada uma das 20 horas do voo do empresário preso na Lava Jato tem o custo estimado de US$10 mil.

Negócio da China

José Seripieri Júnior, que ficou bilionário com uma empresa de planos de saúde, estaria empenhado em viabilizar mais um “negócio da China”: o fornecimento de tecnologia para implantar telemedicina no SUS.

Aliás,

Até hoje ninguém explicou o tipo de relacionamento de Seripieri com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, cujo filho mais velho morreu num acidente de helicóptero pertencente ao ricaço, em 2015.

Gasolina no fogo

Após três dias ouvindo impropérios de brasileiros nas ruas de Nova York, Alexandre de Moraes enviou pedido de afastamento do ministro da Defesa à PGR a 45 dias do fim do mandato. Acham isso provocação.

Farra copeira

O Senado vai liberar servidores para assistir aos jogos da Seleção na Copa do Mundo do Catar. Jogo às 16h, o expediente é até 13h, se for às 13h, trabalho é até 11h e quando a partida for 12h, é 100% de folga.

Do mesmo saco

O deputado Luiz Lima criticou presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por garantir a PEC fura-teto. Derrotado na tentativa de reeleição, agora por São Paulo, ele não sabe se culpa o Centrão ou o PT.

Polêmica besta

A polêmica sobre a “entrada” do craque Daniel Alves em Pedro, no treino da Seleção, é tão infantil quanto imaginar que o goleador irá enfrentar apenas zagueiros gentis, durante a Copa.

Pensando bem…

…Barroso é Barroso e mané é mané.

PODER SEM PUDOR

Governo desmoralizado

Conta o escritor Carlito Lima uma história engraçada envolvendo o jornalista Floriano Ivo Júnior, irmão do poeta imortal Ledo Ivo e assessor de Lamenha Filho, governador Alagoas nos anos 1970. Um dia ele foi designado para representar o chefe numa exposição agrícola. O gesto irritou Nelson Costa, deputado patrocinador do evento e maior plantador de cana do País: “Esse governo está desmoralizado… mandar um assessor…” Floriano não contou conversa: “Apenas o governador escolhe as solenidades para ir. Nas importantes vai ele mesmo, e nessas merdas ele me manda representá-lo…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

