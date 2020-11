Rio Grande do Sul Consulta Popular no Rio Grande do Sul chega ao fim com queda de 40% no número de votos

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Pelo menos 153.711 pessoas participaram do pleito, 40% a menos do que em 2019 Foto: Governo do Rio Grande do Sul/Divulgação Pelo menos 153.711 pessoas participaram do pleito, 40% a menos do que em 2019. (Foto: Governo do Rio Grande do Sul/Divulgação) Foto: Governo do Rio Grande do Sul/Divulgação

O Governo do Rio Grande do Sul pretende divulgar, até esta quinta-feira (05), os resultados da Consulta Popular 2020. Ao todo, 153.711 pessoas participaram do pleito realizado para a definição dos projetos que vão receber R$ 20 milhões em investimentos do Palácio Piratini, de acordo com os interesses de cada região do Estado.

O número é 40% menor do que o registrado em 2019, quando foram contabilizados 253.832 votos. Ainda assim, a adesão é classificada como positiva pela SPGG (Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão) – que já esperava o resultado com base na taxa de abstenção das últimas Eleições gerais.

Ao todo, 96 ideias de desenvolvimento fizeram parte da consulta, sendo que 46% delas estão ligadas à Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), que deve receber a maior fatia do orçamento previsto. As ações ligadas ao fortalecimento das agroindústrias lideram o ranking, com 29,5% dos projetos.

Segundo o Governo, R$ 10 milhões vão ser distribuídos em 2021, e R$ 10 milhões conforme o panorama financeiro de 2022. Por causa da pandemia, a votação aconteceu exclusivamente por meio das plataformas digitais. Cada cidadão pôde escolher apenas uma ideia, correspondente à região onde vive.

