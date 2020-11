Inter Coudet avalia vitória sobre Atlético-GO e vaga nas quartas de final da Copa do Brasil: “Saiu bem como planejamos

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 4 de novembro de 2020

A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil trouxe um alívio para os colorados e para Eduardo Coudet. A partida desta terça-feira fechou uma sequência de seis jogos em dezesseis dias e ainda trouxe um valor considerável aos cofres do clube. Repetindo o jogo de ida, mas dessa vez em casa, vitória do Inter por 2 a 1 em cima do Atlético-GO.

Coudet entrou em campo com uma equipe mista, optando por poupar alguns de seus principais jogadores. Em entrevista coletiva depois do jogo, o comandante colorado explicou que a escolha do time foi para evitar um desgaste excessivo dos titulares, mas que atingiu o objetivo projetado: “Temos que ver como chegamos a cada jogo. Tento falar com a verdade. Vocês veem o que acontece. É simplesmente isso. Tratar de guardar alguns jogadores que precisamos. Mas tratar de ver quais estão melhores. Acho que hoje saiu bem como planejamos”.

Mas a ideia de preservação dos titulares teve que muar um pouco de rumo. No segundo tempo, Chacho colocou em campo Thiago Galhardo e Edenilson, para buscar um resultado que desse mais tranquilidade ao colorado. A ideia deu certo, em 20 minutos, o Inter marcou dois gols e carimbou a vaga para a próxima fase. “Quando não temos jogadores com mesmas características, buscamos nos adaptar e ser inteligentes. Tratamos de ver quais que melhor chegam. Óbvio que quando acumula, fica muito difícil. Mas reitero. Eu sempre falo a verdade, o que penso. Podem até não gostar de escutar, mas eu não gosto de mentir”, destacou.

Questionado sobre o novo reforço, o jovem Maurício, de 19 ano, elogiando o jogador, mas reforçando que ainda precisa de mais minutos jogados, comparando-o com Yuri Alberto: “A direção tenta ser engenhosa. Praticamente, não há jogadores de primeira divisão disponíveis. O Maurício é parecido com o Yuri. Jovem e com poucos minutos na primeira divisão. Vamos tentando adaptar. Não considero um reforço a curto prazo. É um jogador que tem boa condição, mas todavia não teve continuidade na primeira divisão”.

Agora, o Inter aguarda um novo sorteio para conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. No domingo (8), recebe o Coritiba, às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

