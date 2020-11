Inter Inter garante vitória na segunda etapa e avança para as quartas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

(Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

O Internacional está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil! Após um primeiro tempo apagado, foi no segundo que o colorado garantiu a vitória, sem dificuldades, contra o Atlético Goianiense. Galhardo entrou e marcou, depois foi a vez de Rodinei marcar seu primeiro gol com a camisa vermelha e foi um golaço! O Atlético ainda conseguiu descontar no final da partida, mas sem prejudicar o colorado. Final de jogo: Inter 2, Atlético-GO 1.

Na escalação, nada de surpresas. Eduardo Coudet colocou em campo novamente uma equipe mista. Entre os nomes considerados titulares estavam Lomba, Cuesta, Zé Gabriel e Patrick. De resto, todos jogadores reservas. Nos primeiros 10 minutos, nenhum chute a gol aconteceu. As duas equipes tentavam chegar ao ataque, trocando passes, mas sem sucesso.

Aos 12 minutos, em uma cobrança de falta, o Atlético chegou perto. Após a tentativa de Nicolas, a bola bateu na barreira, sobrou para ele que, de fora da área, chutou rasteiro e a bola passou ao lado da trave de Lomba. Em um primeiro momento, era a equipe adversária que ocupava o campo de ataque e pressionava o colorado. Por outro lado, a equipe de Eduardo Coudet não conseguia ficar com a bola e tinha dificuldade de tocar a bola.

Aos 35 minutos foi a primeira vez, na partida, que o Inter deu “trabalho” para o goleiro Jean. Leandro Fernández cabeceou fraco e o arqueiro adversário segurou sem dificuldade. A partri daí o time engatou Nos minutos finais, ele novamente teve que trabalhar. Aos 43, Nonato recebeu de Leandro Fernández, o meia chutou forte e Jean fez grande defesa. Ainda deu tempo de, aos 45, o colorado tentar, mas Yuri Alberto foi bloqueado.

Após um primeiro tempo sem muitas criações, Chacho promoveu trocas antes da etapa final iniciar. Edenilson e Thiago Galhardo entraram nos lugares de Johnny e Leandro Fernández. E adivinha? A troca rendeu! Aos nove minutos, Thiago Galhardo, o artilheiro da equipe, fez a diferença e abriu o placar no Beira-Rio. Após Nonato tentar de longe, Jean espalmou e a bola sobrou para Galhardo.

Depois de 10 minutos, foi a vez do Atlético levar perigo. Júnior Brandão chutou cruzado, mas a bola saiu. A partida seguiu morna, mas aos 31, um golaço aconteceu! Rodinei cortou o lateral adversário e, de fora da área, chutou no ângulo! Inter 2, Atlético 0. Aos 36 a zaga colarada salvou o que seria o gol adversário. Júnior Brandão chutou e a bola passou por Lomba, fazendo Zé Gabriel tirar em cima da linha.

Galhardo foi substituído após sentir o tornozelo e Praxedes entrou em seu lugar. Após o artilheiro sair, o colorado tomou o gol. Dessa vez, Junior Brandão acertou! Ele chutou cruzado, e a bola passou por todo mundo e entrou. Inter 2, Atlético-GO 1.

