Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

O país registrou 276 mortes pela Covid-19 em 24 horas. (Foto: Divulgação)

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta terça-feira (3).

O país registrou 276 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 160.548 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 367. A variação foi de -30% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de queda nas mortes por Covid. É a menor média desde o dia 28 de abril; já a queda em relação a 14 dias é a maior já verificada desde o início da pandemia.

Essa queda ocorre após o Dia de Finados. Assim como nos finais de semana, em feriados prolongados é comum haver queda nos registros devido às menores equipes de plantão. Os feriados de 7 de Setembro e 12 de Outubro foram seguidos de período de queda nos registros, mas depois os óbitos voltaram à faixa de estabilidade em relação a 14 dias.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 5.567.126 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 13.748 desses confirmados no último dia. A média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 18.032 por dia, uma variação de -21% em relação aos casos registrados em dua semanas. Ou seja, também indica queda em relação aos últimos 14 dias.

Dois estados apresentam indicativo de alta de mortes: Santa Catarina e Piauí. Outros 16 estados e o DF têm curvas que apontam queda.

Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados.

Brasil, 3 de novembro

– Total de mortes: 160.548;

– Registro de mortes em 24 horas: 276;

– Média de novas mortes nos últimos 7 dias: 367 por dia (variação em 14 dias: -30%);

– Total de casos confirmados: 5.567.126;

– Registro de casos confirmados em 24 horas: 13.748;

– Média de novos casos nos últimos 7 dias: 18.032 por dia (variação em 14 dias: -21%).

Balanço do Ministério da Saúde

Já o balanço do Ministério da Saúde apontou que as mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus chegaram a 160.496 na noite desta terça-feira (3), a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.

Em 24 horas, foram registrados 243 óbitos. Na segunda-feira, o sistema de dados sobre a pandemia marcava 160.253 óbitos gerados pela doença. Ainda há 2.316 falecimentos em investigação.

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia atingiu 5.566.049. Entre segunda e esta terça, foram notificados 11.843 novos diagnósticos positivos. Na segunda-feira, o sistema do ministério trazia 5.554.206 casos acumulados de Covid-19.

Conforme a atualização do Ministério da Saúde, ainda há 377.337 pacientes em acompanhamento. Outras 5.028.216 pessoas já se recuperaram da doença, ou seja 90,3% do total de infectados. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

