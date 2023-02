Saúde Consumir frutas e verduras de época oferece benefícios

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Consumir frutas, verduras e legumes da estação, orgânicos ou produzidos com técnicas que reduzam a utilização dos defensivos. Foto: Divulgação Consumir frutas, verduras e legumes da estação, orgânicos ou produzidos com técnicas que reduzam a utilização dos defensivos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando você vai ao supermercado ou feira, é muito provável que encontre uma grande variedade de frutas, legumes e verduras durante o ano todo. Isso acontece porque são utilizadas técnicas modernas de produção, porém essas técnicas envolvem a utilização de sementes modificadas e emprego de defensivos químicos.

Consumir frutas, verduras e legumes da estação, orgânicos ou produzidos com técnicas que reduzam a utilização dos defensivos, como a utilização do controle integrado de pragas, trazem benefícios ao meio ambiente e ao consumidor, pois são mais baratos e seguros.

Mais saborosos

Cristiane Gattini Sbampato, professora dos cursos de Agronomia, Nutrição e Farmácia destaca os benefícios de se consumir frutas, verduras e legumes da estação. “As frutas e hortaliças possuem sazonalidade e são bastante perecíveis, porém com a utilização de técnicas modernas de produção e conservação, conseguimos ter acesso a esses alimentos fundamentais para nossa saúde, durante todo o ano . Devemos, entretanto, dar prioridades aos produtos da época por serem mais nutritivos, saborosos e possuírem menos resíduos, além disso contribuem com a preservação do meio ambiente e fortalecem os produtores locais”, comenta a professora.

Além de mais saborosos, são mais bonitos, pois possuem cor mais forte e uniforme, aroma mais intenso e maior suculência. Isso porque têm seus ciclos de amadurecimento natural respeitados, o que não acontece com aqueles que sofrem uma “aceleração” nesse processo natural. Por se tratar de procedimentos artificiais, não é possível alcançar o mesmo resultado do alimento cultivado naturalmente.

Mais nutritivos

Quando respeitado o seu ciclo natural, frutas, verduras e legumes são mais nutritivos, com mais vitaminas e sais minerais e isso colabora com o bom funcionamento do organismo.

Sem contar que, por não receberem tratamentos artificiais, alimentos orgânicos da temporada não possuem agrotóxicos que fazem mal à saúde.

Mais baratos

Por serem mais abundantes no período da safra, tornam-se mais baratos, pois o custo de produção desses alimentos é menor, agridem menos o meio ambiente e são produzidos muitas vezes localmente, o que economiza com transportes.

Produção local

Ao dar preferência aos alimentos orgânicos e da época, você está incentivando o pequeno produtor local, pois geralmente são eles que abastecem o comércio com alimentos da temporada.

Assim, você contribui com a economia da região onde vive e incentiva a fixação do homem no campo, evitando o êxodo rural.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/consumir-frutas-e-verduras-de-epoca-oferece-beneficios/

Consumir frutas e verduras de época oferece benefícios