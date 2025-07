Brasil Conta de luz fica mais cara em agosto com bandeira vermelha no nível máximo

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com a nova bandeira, haverá um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Com a nova bandeira, haverá um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (25), que a conta de luz em agosto terá a cobrança adicional da bandeira vermelha patamar 2 — o nível mais alto do sistema tarifário. É a primeira vez, desde outubro do ano passado, que esse patamar é acionado.

Com a nova bandeira, haverá um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. O aumento já era previsto por agentes do setor elétrico e deve intensificar a pressão sobre a inflação nos próximos meses.

A Aneel justificou a decisão com base na previsão de afluências abaixo da média para as hidrelétricas em todo o país. A redução na geração por essas fontes exige maior acionamento de usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado.

Segundo a agência reguladora, essa conjuntura pressiona os custos de geração de energia e exige medidas para manter o equilíbrio do sistema elétrico.

O impacto da energia elétrica na inflação já foi sentido em julho. A alta de 3,01% nos preços da energia residencial foi o subitem com maior contribuição positiva no IPCA-15 do mês, com 0,12 ponto percentual.

Desde junho, a Aneel vinha adotando a bandeira vermelha no patamar 1, que adicionava R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Agora, com o novo patamar, o valor da taxa extra quase dobra.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia e os respectivos custos. Em períodos de escassez hídrica, como o atual, a cobrança adicional busca refletir o uso de fontes mais caras.

A recomendação da Aneel é que os consumidores adotem medidas de economia de energia, como evitar o uso de aparelhos em horários de pico e manter equipamentos em bom estado de funcionamento, a fim de reduzir o impacto na conta mensal.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/conta-de-luz-fica-mais-cara-em-agosto-com-bandeira-vermelha-no-nivel-maximo/

Conta de luz fica mais cara em agosto com bandeira vermelha no nível máximo

2025-07-25