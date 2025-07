Grêmio O Grêmio enfrenta desfalques tanto na equipe principal quanto no time Sub-20

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











André Henrique sofreu uma lesão e ainda não há previsão para seu retorno aos gramados. Foto: Lucas Uebel/Grêmio André Henrique sofreu uma lesão e ainda não há previsão para seu retorno aos gramados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunicou nesta sexta-feira (25) o quadro clínico de dois jogadores que sofreram lesões durante compromissos da semana: o atacante André Henrique e o zagueiro Viery.

No mesmo dia, durante confronto válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Vasco da Gama, o zagueiro Viery sofreu uma queda que resultou em uma fratura na base da falange proximal do polegar esquerdo.

Após avaliação médica, foi indicada intervenção cirúrgica, realizada com sucesso na manhã desta sexta-feira no Hospital Moinhos de Vento, sob supervisão do médico do clube, Dr. Jairo Alves. O procedimento teve como objetivo garantir estabilidade e promover a recuperação funcional do dedo, essencial para o desempenho esportivo.

Após a partida disputada na última quarta-feira, André Henrique relatou desconforto muscular na região da coxa esquerda. Submetido a exames de imagem, foi diagnosticada uma lesão grau I-a no músculo adutor da coxa esquerda, uma contusão considerada leve, mas que demanda cuidados específicos.

O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube, realizando sessões de fisioterapia e outras intervenções indicadas para acelerar a recuperação. A expectativa é de que a evolução seja acompanhada ao longo dos próximos dias, com retorno aos trabalhos físicos conforme tolerância clínica.

O clube informa que ambos os atletas seguem sob os cuidados da equipe multidisciplinar e serão reintegrados às atividades conforme evolução clínica. Apesar da ausência de prazos específicos para retorno, o Grêmio reitera o compromisso com a saúde e performance dos seus jogadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/o-gremio-enfrenta-desfalques-tanto-na-equipe-principal-quanto-no-time-sub-20/

O Grêmio enfrenta desfalques tanto na equipe principal quanto no time Sub-20

2025-07-25