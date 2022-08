Brasil Conta do IBGE no Twitter é hackeada; órgão afirma que já recuperou dados

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

A empresa que teria tomado o perfil seria a “Exodus Crypto Wallet”, que se denomina uma “saída do sistema financeiro tradicional”. Foto: Reprodução/Twitter A empresa que teria tomado o perfil seria a “Exodus Crypto Wallet”, que se denomina uma “saída do sistema financeiro tradicional”. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A conta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Twitter foi hackeada, nesta segunda-feira (1º). Durante o período em que estava fora do controle do órgão, foram exibidas mensagens de venda de criptomoedas e NFTs.

A empresa que teria tomado o perfil seria a “Exodus Crypto Wallet”, que se denomina uma “saída do sistema financeiro tradicional”.

O IBGE afirmou que “os gestores de nossas redes sociais já alertaram aos administradores do Twitter e acionaram a área de informática do IBGE”. A recuperação dos dados ocorreu por volta das 20h10min.

O episódio acontece no mesmo dia que a entidade começou a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Os recenseadores visitarão 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. A estimativa é que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas.

Ao todo, são 452.246 setores censitários urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 624 terras indígenas, 11.400 aglomerados subnormais e 5.778 grupamentos indígenas. O custo de operação é de R$ 2,3 bilhões.

