Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Vinícius Polanczyk (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O governador Ranolfo Vieira Júnior empossou nesta segunda-feira (1º) o novo secretário estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Vinícius Polanczyk. O ato foi realizado no Palácio Piratini, com a presença de titulares de outras pastas, além de prefeitos e representantes de entidades.

Polanczyk é natural de Porto Alegre mas desde a infância reside em Guaíba, onde comandou nos últimos 12 anos as secretarias municipais de Turismo, Desporto e Cultura e Administração e Recursos Humanos.

Formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), atuou no governo do Estado entre fevereiro de 2003 e dezembro de 2004 na então Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, órgão no qual foi coordenador de Qualificação Profissional. O currículo inclui, ainda, passagens pela Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

“Nossa secretaria tem um cunho social, mas também com enfoque na competitividade. É desta forma que vamos trabalhar, buscando oportunizar a geração de emprego e renda, formação e qualificação profissional, além de acesso a microcrédito”, discursou.

Ranolfo, por sua vez, agradeceu ao secretário anterior, Hamilton Sossmeier (PTB), que retoma agora seu mandato na Câmara de Vereadores da capital gaúcha. O chefe do Executivo também salientou a relevância da pasta:

“Estamos falando de uma Secretaria que trata de temas fundamentais e que contribui diretamente para o bem-estar da sociedade gaúcha”.

Movimento contra a fome

O governador também participou, na sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), da solenidade que lançou o movimento “Rio Grande contra a Fome”. A iniciativa reúne os três Poderes do Estado e órgãos autônomos, a partir de proposta do Legislativo gaúcho, que deu a largada oficial da campanha no dia 15 de junho.

A finalidade é mobilizar instituições e sociedade para a doação de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Ranolfo assinou um termo de cooperação para operacionalizar o movimento por meio da Defesa Civil estadual, que vai receber e encaminhar as doações. O movimento também instituiu um comitê gestor, integrado por representantes de todos os Poderes, para buscar formas de potencializar a iniciativa e parcerias que ampliem as ações de combate à fome no Estado.

Conforme dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, em 2022 a fome passou a atingir 33,1 milhões de pessoas no Brasil. Já a situação de insegurança alimentar leve, moderada ou grave atinge hoje 125,2 milhões, quase 60% da população nacional.

No Rio Grande do Sul, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais, já são 1,2 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza.

Durante o evento, a presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros, anunciou um repasse de R$ 20 milhões do Judiciário para a aquisição de cerca de 80 mil cestas básicas para o enfrentamento da fome no Rio Grande do Sul.

Para contribuir com a campanha, podem ser doados alimentos não perecíveis diretamente na Central de Doações do Estado, no centro administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas). Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h. Outros pontos de coleta são informados em riograndecontrafome.al.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

