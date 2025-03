Expodireto Cotrijal Contagem regressiva para o início da Expodireto Cotrijal 2025, a maior feira do agronegócio do RS

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com 550 expositores confirmados, evento contará com discussões sobre tecnologia, mercado global e os desafios climáticos para o setor agro Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 25ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, está nos ajustes finais para dar início a feira. Espera-se que mais de 377 mil visitantes visitem o evento, que acontecerá de 10 a 14 de março. Foram confirmados 550 expositores para discutir sobre tecnologia e inovação para o setor do agro.

Com mais de 3,5 mil profissionais envolvidos, a montagem das estruturas já está praticamente concluída, e a feira promete ser um dos maiores eventos do agronegócio internacional. A Expodireto contará com a presença de representantes de 70 países.

Além das tradicionais exposições de produtos e serviços, o evento terá como pauta temas atuais, como a inteligência artificial e as inovações no agronegócio. Uma das discussões mais aguardadas será sobre os desafios climáticos enfrentados pelos produtores rurais, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as condições meteorológicas têm afetado diretamente a produção nos últimos anos.

A organização da feira criou 1,5 mil novas vagas de estacionamento, chegando a um total de 12,5 mil vagas para carros e motos. A ampliação do estacionamento visa otimizar a circulação de veículos e reduzir o tempo de espera nos pontos de controle. Os ingressos para o estacionamento podem ser adquiridos antecipadamente no site da feira, com opções de passes diários ou para os cinco dias do evento. O acesso à 25ª Expodireto Cotrijal é gratuito para o público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/contagem-regressiva-expodireto-cotrijal-2025/

Contagem regressiva para o início da Expodireto Cotrijal 2025, a maior feira do agronegócio do RS

2025-03-05