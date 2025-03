Expodireto Cotrijal distribuirá mais de R$ 24,7 milhões para associados

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Na AGO, os líderes delegados ratificam as decisões tomadas nas assembleias de núcleo. Foto: Bruna Scheifler / Divulgação Foto: Bruna Scheifler / Divulgação

Mais de R$ 24,7 milhões serão distribuídos aos associados da Cotrijal, de forma integral, referente às sobras da cooperativa correspondentes ao exercício de 2024, valor que equivale a cerca de 200 mil sacas de soja. A decisão foi aprovada na manhã da última -feira, dia 28, em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada no parque da Expodireto em Não-Me-Toque.

Ao longo da última semana, mais de 2,7 mil associados e familiares participaram das assembleias realizadas nas oito regionais da cooperativa. Durante os encontros, a diretoria da Cotrijal apresentou o balanço e as atividades realizadas no último ano, com destaque para a apresentação do faturamento alcançado pela cooperativa no último exercício, que foi de R$ 4,8 bilhões.

Os investimentos realizados ao longo do último ano em infraestruturas também foram apresentados nas assembleias. Foram mais de R$ 100 milhões investidos em estruturas de operações, com melhorias no fluxo, aumento de capacidade de armazenagem, recebimento e secagem de grãos em unidades da cooperativa.

“2024 foi mais um ano de desafios para o produtor gaúcho, entre eles, as enchentes que ocorreram no estado, afetando principalmente a região centro-sul da área de atuação da cooperativa, o que também nos exigiu um esforço coletivo. Porém, seguimos trabalhando ao lado dos nossos produtores, levando informações, assistência técnica e suporte, alcançando, juntos – Cotrijal e associados – resultados positivos para a nossa cooperativa”, avalia o presidente Nei César Manica.

Durante os encontros, a diretoria também apresenta o seu plano de atividades, que neste ano contempla, entre outras iniciativas, investimentos em ampliação da capacidade na Unidade de Beneficiamento de Sementes da cooperativa, além da ampliação de parcerias e discussões nas temáticas de irrigação, créditos de carbono, rastreabilidade e sustentabilidade, bem como a ampliação de programas de educação cooperativista para

o quadro social.

Participação ativa dos associados

O associado Edson Heller, de Não-Me-Toque, destaca a importância da participação nas assembleias: “é um momento único, de prestação de contas que a direção e o conselho faz com seus associados. Para nós é extremamente importante contato com todas essas informações e, com isso, saber onde está sendo investido o nosso trabalho através da administração da Cotrijal. Saímos extremamente satisfeitos e acho que isso é a grande essência do cooperativismo, que nos oportuniza a participar das decisões”.

Comunidade

Os programas de desenvolvimento cooperativista e as ações com impacto direto nas comunidades em que a Cotrijal está presente também foram destacadas nos encontros, especialmente as ações voltadas à participação de jovens e mulheres, bem como as capacitações destinadas ao grupo de líderes de núcleo da cooperativa. “Ao longo do ano, realizamos diferentes atividades voltadas ao nosso quadro social e ao fortalecimento do cooperativismo. Isso faz parte do nosso propósito como cooperativa e entendemos que essas ações geram muitos impactos positivos nas nossas comunidades. Para 2025 nossa intenção é ampliar as iniciativas e contar com uma participação cada vez maior dos nossos associados e associadas”, explica o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

Novos integrantes do Conselho Fiscal

Durante a assembleia também foram eleitos os associados para compor o Conselho Fiscal: titulares – Patrick de Quadros, Dirceu José Gorgen e João Caetano da Rosa Netto; suplentes – Cláudio Vicente Diedrich, Francisco Feiten Schreiner e Walter Reinoldo Barth.

