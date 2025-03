Expodireto Mercado global e cenário de grãos serão temas do Fórum Nacional da Soja na Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Tradicional evento que ocorre na manhã de terça-feira, 11 de março, na exposição, abordará a geopolítica do agronegócio e os cenários para soja e milho. Foto: Olímpio Pereira de Oliveira/Embrapa Foto: Olímpio Pereira de Oliveira/Embrapa

Um dos mais tradicionais fóruns da Expodireto Cotrijal, o Fórum Nacional da Soja, chega à sua 35ª edição e será realizado na ça-feira, ço, a partir das 9h, no Auditório Central do Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque (RS). Temas como a nova geopolítica do agronegócio e mercado de grãos serão debatidos em palestras promovidas pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) e Cotrijal com o apoio da CCGL e do Sistema Ocergs Sescoop.

A primeira palestra do dia será com Ricardo Geromel, um dos maiores especialistas de China do Brasil. Ele vai abordar o tema “O Impacto da Nova Geopolítica no Agronegócio – O Poder da China”. Geromel é fundador da FCGI, empresa que foca em conectar o melhor do Brasil com o melhor da China e do mundo. Ele é formado em administração de empresas pela Farleigh Dickison University, em New Jersey e possui Masters in Management, especialização em Inovação e Empreendedorismo, pela ESCP Europe. Ganhou bolsa integral para fazer pós-graduação em programa sobre a Nova Rota da Seda na prestigiosa Universidade Tsinghua, melhor universidade da China, onde estudou o atual presidente Xi Jinping.

No segundo painel do dia, André Debastiani, sócio diretor da Agroconsult, trará o tema “Cenários Agroconsult para os Mercados de Soja e Milho”. Engenheiro agrônomo pela UFSC, administrador de empresas pela FESAG/Única-SC, pós-graduado em finanças pela FGV e mestre em gestão empresarial pela UDESC, Debastiani também é o analista da consultoria para o mercado de grãos além de ser o coordenador geral do Rally da Safra.

2025-03-06