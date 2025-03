Expodireto BASF apresenta em Não-Me-Toque soluções para driblar estiagem e altas temperaturas

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Soluções para a região são destaques na Expodireto Cotrijal

Cultivares de soja mais resistentes a altas temperaturas, ao estresse hídrico e novas tecnologias para práticas mais eficientes no manejo de pragas e doenças, do início ao fim da produção. Essas são algumas ferramentas apresentadas pela BASF Soluções para Agricultura durante a Expodireto Cotrijal para apoiar os agricultores do Rio Grande do Sul nos desafios da safra de soja 2024/2025 – que já prevê quebras de produtividade por efeitos do clima. O evento reunirá inovações para a o setor agrícola em Não-Me-Toque (RS), entre os dias 10 e 14 de março.

Em mais um ano de La Niña, que pode provocar chuvas irregulares e reduzir a disponibilidade hídrica em momentos críticos para o desenvolvimento da soja, os produtores já percebem os efeitos da estiagem na região. A Agroconsult projeta que a produção gaúcha seja de 16 milhões de toneladas na safra 2024/2025, contra 20,5 milhões de toneladas no ciclo passado. Segundo a consultoria, a safra nacional de soja está estimada em 171,3 milhões de toneladas.

Conforme destaca o diretor de Marketing para o Sistema de Cultivo Soja da BASF Soluções para Agricultura no Brasil, Rafael Vicentini, o uso de tecnologias adequadas à realidade regional é fundamental para extrair o máximo potencial produtivo. “O clima é uma variável incontrolável. O que está ao alcance do agricultor é preservar a produção de outras formas, como o manejo de doenças ao longo da safra, uso de ferramentas digitais para monitorar a lavoura e boas práticas do plantio à colheita. Na BASF, nosso principal objetivo é apoiar o agricultor em todas essas frentes, de maneira integrada. Com nossas soluções e novos modos de ação para o manejo mais assertivo na lavoura, pensados por sistema de cultivo, queremos fortalecer o legado da agricultura brasileira”, afirma.

Credenz® e SoyTech™ apresentam variedades adaptadas à região

No que tange a escolha das cultivares de soja, o ideal é olhar para o ambiente de produção. Em anos com tendência de escassez ou má distribuição de chuva, segurança e estabilidade são ainda mais desejáveis. Cultivares de ciclo médio e tardio, com boa tolerância a altas temperaturas e de sistema radicular agressivo (quando a planta consegue criar raízes mais profundas e acessar a umidade do solo) certamente contribuirão. Durante o evento, a BASF levará lançamentos de suas duas marcas de sementes de soja: Credenz®, verticalizada, e SoyTech™, de licenciamento. As variedades SOYTECH 616 I2X e CZ15B99I2X serão destaques na Expodireto Cotrijal, além de outros lançamentos das marcas que estarão demonstradas no estande.

Fungicidas para manejo de doenças do início ao fim da safra

O portfólio de fungicidas da BASF é um dos destaques durante a Expodireto Cotrijal. Os fungicidas Belyan®, Blavity® e Keyra® atuam em diferentes momentos do ciclo da cultura da soja, a fim de defender o potencial produtivo da lavoura contra as principais doenças do cultivo – como ferrugem asiática, cercóspora e manchas foliares -, em cada fase de desenvolvimento das plantas. O trio forma o Escudo Verde da lavoura, nova estratégia de manejo completa recomendada pela empresa.

“O Keyra®, nosso último lançamento que chegou para formar o Escudo Verde, é uma tecnologia que ocupa lugar único no mercado por ter sido desenvolvida especialmente para as últimas aplicações na soja, com o propósito de conter os danos das doenças que mais tiram produtividade no final do ciclo. Acreditamos que conduzir uma lavoura de soja exige preparação, estratégia e resiliência em cada fase do cultivo, desde as primeiras aplicações. O Escudo Verde é uma estratégia flexível de manejo pensada para proteger o investimento do agricultor, principalmente em momentos de cenários adversos de clima, como o que estamos vendo atualmente no Rio Grande do Sul”, destaca a gerente sênior de Marketing de Soja da BASF Soluções para Agricultura, Patrícia Smirmaul.

Para as primeiras aplicações, a empresa recomenda Belyan®, um dos lançamentos com Revysol®, molécula exclusiva lançada globalmente pela BASF em 2020, que também está na formulação de Keyra®. Belyan® confere proteção no baixeiro da planta, promovendo um desenvolvimento saudável desde o início da soja com seletividade.

Já nas aplicações do meio do ciclo, Blavity® leva eficiência e baixa fitotoxicidade entre os fungicidas à base de Protioconazol + Fluxapiroxade para as folhas no terço médio, em que grande parte da produtividade é definida. E o ciclo de aplicações de fungicidas finaliza com Keyra® para proteger a produtividade da colheita e proporcionar alto rendimento.

Novas receitas de tratamento de sementes

Outra estratégia para proteger a produtividade é o tratamento de sementes: dados apontam que uma lavoura sem esse cuidado pode ter perdas que variam entre 10% e 40%. A BASF leva à Expodireto Cotrijal novas receitas de TS: o Standak® Prime (Standak® Top + Votivo® Prime, bionematicida), uma combinação que une o poder de um tratamento químico com a inovação de um biológico, promovendo sinergia entre as formulações e protegendo o vigor das sementes no solo para áreas de baixa pressão de nematoides. Já para regiões mais afetadas pelo problema, a aposta é a receita Standak® Prime + Ilevo, um nematicida químico aliado ao biológico.

Milho tem novo aliado contra a cigarrinha

A BASF se prepara para lançar, ainda no primeiro semestre de 2025, um inseticida que chega para apoiar os produtores em um dos maiores desafios atuais da agricultura. O inseticida Efficon® tem modo de ação inovador no mercado brasileiro, com o foco de que vai além de combater a cigarrinha e mosca-branca, pragas que vêm causando prejuízos milionários aos cultivos do milho, algodão e soja nos últimos anos. Quem passar pelo estande da BASF durante o evento poderá entender detalhes da nova solução, que já está em processo avançado de experimentação com inúmeros agricultores parceiros no Brasil e já possui registro para lançamento.

Ferramentas do xarvio® apoiam a otimização de recursos

Completando o portfólio, o público que visitar o estande da BASF na Expodireto Cotrijal poderá conhecer as soluções do xarvio® Digital Farming Solutions, marca global de agricultura digital da BASF, e sua plataforma xarvio® FIELD MANAGER. Os destaques para a região são as ferramentas de Semeadura em Taxa Variável e Timing de Aplicação para manejo de fungicidas, soluções que têm o propósito de apoiar o agricultor a tomar decisões mais assertivas para o manejo de cada fase das culturas, desde o plantio até a colheita.

“O mapa de Semeadura em Taxa Variável, reflete as condições da área indicada pelo nosso exclusivo mapa de potencial produtivo, cujo histórico de imagens compiladas demandam de 2016, e mostra para os agricultores as diferentes zonas do talhão a fim de se ajustar a população de sementes plantadas de acordo com o potencial produtivo de cada área. Aliado ao plantio das sementes Credenz, já tivemos incrementos de produtividade de até 3,8%, na média brasileira, com a ferramenta. Com o uso desse mapa, o agricultor tem uma distribuição mais eficiente dos recursos, resultando em maximização da produtividade”, comenta Ricardo Arruda, gerente de Agronomia Tecnológica do xarvio® no Brasil.

Já o Timing de Aplicação foi desenvolvido para orientar os agricultores sobre o momento mais adequado na aplicação de fungicidas nas culturas do milho e da soja. Utilizando inteligência artificial e uma lógica agronômica bem definida, a solução recomenda ao agricultor ou ao agrônomo a melhor janela de aplicação para proteção das lavouras com uma média de 99% de performance e otimização no uso de insumos.

“Essa tecnologia não substitui a figura do agrônomo, mas é uma ferramenta poderosa para apoiar a tomada de decisões com base em dados em maiores escalas, potencializando a produtividade e a sustentabilidade. Além disso, errar o momento ideal de aplicação de fungicida pode custar até R$ 100 por hectare por dia aos produtores rurais. Com o Timing de Aplicação, o agricultor sabe exatamente quando fazer o manejo, reduzindo o risco de perdas e maximizando a eficiência de controle das doenças”, reforça Arruda.

