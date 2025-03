Agro 10º Encontro de Lideranças do Agronegócio acontece na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Tradicional evento será realizado no BierSite, em Carazinho. Foto: Sindicato Rural de Carazinho Foto: Sindicato Rural de Carazinho

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para divulgar o 10º Encontro de Lideranças do Agronegócio de 2025 e convidar o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, para prestigiar o evento, estiveram na sede do grupo de comunicação o presidente do Sindicato Rural de Carazinho, Leomar Luis Tombini, e o vice-presidente da entidade, Paulo Roberto Vargas, que também é diretor da Farsul. O jantar que há 10 anos busca aproximar agricultores e autoridades, oferecendo um espaço para troca de informações e busca por soluções no desenvolvimento da agropecuária gaúcha, será realizado no dia 10 de março, às 19h, no BierSite, em Carazinho.

No mesmo dia também acontece a abertura da Expodireto Cotrijal, no município vizinho de Não-Me-Toque, que naturalmente atrairá lideranças políticas e do agronegócio para a região. A feira é uma das maiores do mundo no setor, focada em tecnologia e negócios, e ocorre de 10 a 14 de março.

“A ideia é abrir portas com essas pessoas que estão, durante a Expodireto, em Carazinho e em toda a região. Fazer uma troca de informações de alto nível, para que a gente consiga sempre ter essa aproximação com essas lideranças que tomam decisões. Chegamos na 10ª edição, então já é um encontro consolidado”, explica Paulo Roberto Vargas.

O evento é uma realização do Sindicato Rural de Carazinho, juntamente com a Cotrijal e a Farsul. Cerca de 500 pessoas são esperadas para o jantar, que terá churrasco com espeto corrido. Não será exigido um traje social neste ano, para facilitar a presença de todos que desejam participar do encontro.

“As pessoas não precisam botar um blazer, nem nada. Podem até, inclusive, sair da Expodireto e ir para o evento. Porque as pessoas que vão para a feira, elas, às vezes, saem às 6 horas da manhã de um hotel, levam uma ou duas horas para chegar na Expodireto e depois duas horas para voltar para a sua moradia. Então, é um dia muito cansativo. Por isso será um evento livre na questão das vestimentas”, informa Leomar Luis Tombini.

Como realizado anualmente, quatro personalidades serão agraciadas com a honraria “Líder do Agronegócio” durante a noite. São eles: o produtor rural Cornelis Souilljee; o pesquisador e professor Dr. Erlei Reis; o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes; e o deputado federal Alceu Moreira. Eles receberão uma obra realizada pela artista Lisete Senger, que homenageia a produção agrícola e a pecuária.

Dentre os principais assuntos a serem abordados nas conversas estão os problemas do Rio Grande do Sul na agricultura, com relação ao clima – em especial à estiagem, irrigação, custo de produção, seguro rural, juros para a agricultura, Plano Safra, entre outras questões.

“A Expodireto é um momento de reflexão para todas as entidades ajudarem a resolver um problema que hoje está acontecendo praticamente só no Rio Grande do Sul. O problema é local. Então é muito difícil a gente, às vezes, lutar por uma coisa que é só local”, explica o presidente do Sindicato.

Leomar Luis Tombini reforça a relevância da discussão, assim como da Expodireto Cotrijal, para discutir a importância do Rio Grande do Sul no cenário da agricultura nacional. O presidente pede um olhar especial aos gaúchos pelo que foi feito no passado, mas também pelas dificuldades vividas no estado nos últimos 5 anos, com secas e a enchente de 2024.

“O Brasil hoje é um grande exportador, é referência no mundo em termos de alimentação. Somos exemplo de agricultura. Em qualquer lugar do Brasil que você vá, você encontra um agricultor que saiu do Rio Grande do Sul ou que a família era gaúcha. Então, nós exportamos agricultores para o Brasil inteiro e o Brasil parece, na minha opinião, que está um pouco esquecido de quem ajudou o país a crescer na agricultura nesses últimos 30, 40, 50 anos. Agora é o Rio Grande do Sul que precisa de ajuda”, enfatiza.

As inscrições para o 10º Encontro de Lideranças do Agronegócio 2025 podem ser realizadas pelo telefone (54) 3331-2933 ou WhatsApp (54) 99668-9437. O evento tem como patrocinadores: Senar, Ross, Sicredi, Icatu Seguros, Banrisul, Sicoob, Banco do Brasil e Governo Federal.

