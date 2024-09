Flávio Pereira Contagem regressiva para o retorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho

Por Flavio Pereira | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite foi ao aeroporto e acompanhou as obras com equipe da Fraport. (Foto: Divulgação/Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grande gargalo criado com o fechamento das operações do aeroporto internacional Salgado Filho está chegando ao fim. Ontem, o governador Eduardo Leite, acompanhado do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e da CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, esteve conferindo os trabalhos de retomada da operação do terminal. O aeroporto voltará a operar parcialmente a partir do dia 21 de outubro, com pousos e decolagens iniciando às 8h. O retorno completo, incluindo voos internacionais, está previsto para 16 de dezembro.

Trensurb, o mico

A comparação é inevitável. Enquanto o aeroporto internacional Salgado Filho, com toda sua complexidade, já opera a área de embarque e desembarque, e retomará parcialmente pousos e decolagens a partir de 21 de outubro, o Trensurb, o trem metropolitano gerido pelo Governo Federal, dá um exemplo constrangedor de gestão . Os usuários do trem metropolitano, só terão de volta a linha completa até a estação Mercado em Porto Alegre, na véspera do Natal,em 24 de dezembro. A gestão da Trensurb acaba se tornando um grande argumento para a privatização da empresa.

Governo Lula libera R$ 260 milhões para dragagem. No Rio Solimões

O governo federal liberou nesta quinta-feira (19), um total de R$ 280 milhões para a dragagem do rio Solimões, no Amazonas. As obras abrangerão um total de 255 km. As obras devem começar nos próximos dias e os contratos incluem a manutenção futura da dragagem.

Prefeito do PSOL mantém 662 assessores no gabinete

O único prefeito do PSOL em uma capital brasileira, Edmilson Rodrigues (Belém-PA) mantém 662 assessores no gabinete dele, dos quais 610 foram contratados sem concurso público, caracterizando contratações políticas, revela o bem informado jornalista Claudio Humberto. Segundo o levantamento, durante a gestão do prefeito do PSOL, os gastos com cargos políticos aumentaram significativamente, passando de R$ 1,8 milhão em 2020 para R$ 8,5 milhões em 2024.

Ministro Mucio Monteiro assina portaria garantindo apoio das Forças Armadas no processo eleitoral

Portaria editada ontem pelo ministro da Defesa José Múcio Monteiro, aprova uma diretriz ministerial para orientar o emprego das Forças Armadas na garantia da votação e da apuração das eleições de 2024. A medida, publicada no Diário Oficial da União, inclui o apoio logístico nas localidades em que for solicitado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bancada gaúcha oficializou repasses às APAEs do RS

Aconteceu esta semana, um importante evento promovido pelo governo estadual, com a presença do vice-governador Gabriel Souza, e do titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, para a rede de apoio às pessoas com deficiência em Porto Alegre: a assinatura oficial dos termos de parceria que garantem o repasse de recursos para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecidas como APAEs, do Rio Grande do Sul. O montante é fruto de emendas parlamentares da bancada de deputados federais gaúchos, que se comprometeram em destinar os recursos diretamente para as Associações, no total serão 137 APAES beneficiadas. As APAEs atendem milhares de pessoas com deficiência, oferecendo serviços de educação especial, assistência social e saúde em comunidades que, muitas vezes, não têm outros meios de atendimento especializados. A destinação dos repasses permitirá a melhoria de infraestrutura, aquisição de novos materiais pedagógicos e terapêuticos, além da contratação de profissionais especializados.

Trabalho das APAEs é fundamental para a inclusão de milhares de gaúchos

A deputada federal Franciane Bayer (Republicanos/RS) conta que destinou 2,5 milhões de reais para 18 municípios gaúchos, incluindo a capital. “O trabalho realizado pelas APAEs é fundamental para a inclusão de milhares de gaúchos que dependem desses serviços. Nosso dever é garantir que eles tenham condições de continuar prestando um atendimento de qualidade”, comentou.

Congresso vai promulgar emenda do voto direto nos tribunais de justiça

O Congresso Nacional vai promulgar na próxima terça-feira, a emenda Constitucional 134, que altera o artigo 96 da Constituição para definir que a eleição para os órgãos diretivos vale para tribunais estaduais compostos por 170 ou mais desembargadores em efetivo exercício, o que enquadraria atualmente os tribunais de São Paulo e Rio de Janeiro. A eleição deverá ocorrer entre os membros do tribunal pleno, por maioria absoluta e voto direto e secreto. O mandato dos eleitos será de dois anos, admitida apenas uma recondução sucessiva.

flaviopereira@pampa.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/contagem-regressiva-para-o-retorno-do-aeroporto-internacional-salgado-filho/

Contagem regressiva para o retorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho

2024-09-20