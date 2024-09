Colunistas Justiça Eleitoral quer incentivar a população a participar do processo eleitoral

Por Flavio Pereira | 19 de setembro de 2024

Presidente do TRE, Desembargador Voltaire de Lima Moraes conversou ontem com a imprensa. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul vem adotando uma série de medidas para conter a abstenção de eleitores e também punir fraudes e crimes eleitorais, em especial na internet, anunciou ontem (18) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O presidente da Corte conversou com a imprensa, pouco antes do anúncio da campanha institucional para incentivar a população a participar do processo eleitoral . O Desembargador disse que faz uma interlocução permanente nesse sentido com várias instituições, tendo encaminhado um vídeo a todos os juízes eleitorais conclamando a que ocupem espaços para chamarem a atenção do eleitor para a importância do voto. “Nos preocupamos em escolher o melhor colégio para nossos filhos, o melhor médico, o melhor hospital, é importante também que se escolha o melhor gestor, examinando a plataforma de cada um deles”, exemplificou o presidente do TRE.

Dois casos envolvendo mídia digital no RS

A Justiça Eleitoral se depara com dois casos de repercussão envolvendo crimes ligados a mídias digitais no Rio Grande do Sul. Um deles, a criação de deepfakes (vídeos falsos gerados com o uso de inteligência artificial), em Campo Bom, para disseminar notícias falsas contra um candidato. O outro caso, em Arroio do Sal no litoral Norte, onde um perfil falso foi criado no Facebook, para disseminar fake news prejudicando um candidato. Nestes casos, a Justiça Eleitoral poderá, explicou o Desembargador Voltaire de Lima Moraes, punir os autores dos perfis falsos, assim como os autores de compartilhamentos, e se a investigação, indicar nexo com algum candidato beneficiado pela ação criminosa, até mesmo cassar seu registro.

Simplificação das licitações facilita a recuperação da saúde em Canoas

Canoas tem aproveitado o espaço criado pela legislação excepcional que permite até o início de novembro, o processo simplificado para recuperação de estruturas atingidas pelas enchentes. No caso da gestão da saúde, das 19 unidades básicas atingidas, 15 já foram reabertas. As unidades Natal, Mathias Velho, Prata e Praça América retomam os atendimentos nas próximas 3 semanas. Já, o HPSC (Hospital de Pronto Socorro) encontra-se em reestruturação, com previsão de retorno parcial em 30 de setembro e plena na segunda quinzena de dezembro.

Anac autoriza operações dos aeroportos de Torres e Canela nesta quinta-feira

Ficou para esta quinta-feira a reabertura dos aeroportos de Canela e Torres. A medida aguarda apenas autorização da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil. A interrupção das operações aconteceu porque a Infraero esqueceu de comunicar à Anac a realização de obras em Torres e Canela.

A disputa política em São Paulo

O jornalista José Roberto Guzzo faz um diagnóstico do que se vê na disputa pela prefeitura de São Paulo:

“Calamidade do debate em SP expõe o cerne do problema: a exaustão do eleitor com a política ‘normal’

Há a clara percepção que o País é governado, nos mais diversos níveis, por fugitivos de uma colônia penal.”

Porta-voz da Casa Branca condena censura do X no Brasil

A porta-voz do governo americano Karine Jean-Pierre condenou o bloqueio do X no Brasil. Foi nessa terça-feira (17), durante uma entrevista coletiva:

“Acho que, quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes, é uma forma de liberdade, de liberdade de expressão”, declarou a porta-voz do governo dos EUA.

Pobre Universidade

Foi-se o tempo em que as universidades eram o espaço por excelência do livre debate de ideias, lembra editorial de opinião do Estadão. E cita um exemplo: “a Universidade de Brasília (UnB) traiu sua missão da maneira mais vergonhosa. Na semana passada, cedeu à intimidação de minorias truculentas e cancelou um curso. No caso, as ideias nem sequer eram “perigosas”. Tratava-se de um curso sobre América Latina, com o especialista Jorge Gordin. Ocorre que Gordin é israelense. Alunos pró-palestinos vasculharam suas redes sociais e encontraram manifestações de apoio às Forças Armadas de Israel que nem sequer se referiam à guerra em Gaza, mas datavam dos anos 2017 a 2020. Ladeados por partidos progressistas, os militantes prometeram protestos e tumultos. Sem titubear, a UnB cancelou o curso “para garantir a segurança da comunidade universitária”.

Casa Civil e CNI firmam termo de cooperação para projetos no novo PAC e do PPI

A propósito da modernização da análise e monitoramento de projetos incluídos no PAC e no PPI, a Casa Civil da presidência da Republica encaminhou a esta coluna a seguinte nota:

“Documento assinado pelo ministro Rui Costa e o presidente da CNI, Ricardo Alban, possibilita parcerias para modernização tecnológica e, consequente, celeridade em projetos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, assinaram nesta quarta-feira (18) um acordo de cooperação, sem custos para o Governo Federal, para que haja compartilhamento da expertise da CNI para projetos do Novo PAC e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A criação desta cooperação abre possibilidade de que a CNI forneça sistemas, programas e até mesmo máquinas que vão contribuir com a modernização da análise e monitoramento de projetos. Nas palavras do ministro Rui Costa, o objetivo é melhorar fluxos e acelerar obras. A modernização tecnológica que a confederação pode dispor é, na avaliação de Ricardo Alban, um mecanismo capaz de dar ampla celeridade a projetos estratégicos do governo. Com vigência de até dois anos, podendo ser prorrogado, o acordo passa a valer a partir de sua publicação em Diário Oficial.”

*flaviopereira@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Justiça Eleitoral quer incentivar a população a participar do processo eleitoral

