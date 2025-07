Cláudio Humberto Febraban: brasileiro espera mais imposto e dívida

Por Cláudio Humberto | 14 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A segunda pesquisa trimestral da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) traz números desoladores para a economia guiada por Fernando Haddad (Fazenda). Com a sanha arrecadatória de Taxxad, sobra pouco otimismo para os brasileiros: 71% dos entrevistados consideram que os impostos vão aumentar. É o pior índice da série histórica. Os que acham que vão diminuir somam 7%, a menor taxa.

Arroxo

Resultado parecido ocorreu na previsão de endividamento familiar e de pessoas, 71% acham que vai aumentar e só 10% creem em redução.

Sem otimismo

A taxa de pessoas que acreditam que o desemprego vai aumentar foi de 41%, a mesma da última pesquisa e a maior do Lula 3.

Mesmice

Outra frustração é o salário: 23% esperam alta no rendimento. Os que acham que vai diminuir são 18% e 58% preveem que fica como está.

Saúde e emprego

A pesquisa Radar mostra: “emprego e renda” é o segundo campo de maior prioridade da população (20%), atrás apenas de “saúde” (32%)

Após tarifaço, Embraer tem primeiro obstáculo

O Departamento de Estado dos EUA aprovou, na sexta-feira (11), a venda ao Líbano de um lote de seis aviões Super Tucano A-29, criado pela empresa brasileira Embraer. O negócio pode chegar a mais de US$400 milhões (R$2,2 bilhões). A Embraer tem parceria com uma empresa americana que produz nos EUA. O Super Tucano é um dos maiores sucessos da Embraer, utilizado em diversos países.

Esperança

O tarifaço de 50% a produtos brasileiros não deve atingir empresas que criam seus produtos em terras americanas.

Incerto

Componentes manufaturados no Brasil, no entanto, podem sofrer tributação de 50% a mais a partir de 1º de agosto, com o tarifaço.

Sucesso instável

Países como o Chile, que tem 18 aeronaves Super Tucano, ou a Colômbia, com 26 aviões, podem também sofrer as consequências.

Diz ele

Sempre ligado para faturar, Lula, que disse na abertura da Bienal do Livro de 2024 não ter “disposição para ler”, resolveu dizer que lia obra de Ana Maria Gonçalves, eleita à ABL, nos tempos de xilindró. Aham…

Encontro nas pontas

A hashtag “brasildosbrasileiros” foi adotada no PT como slogan contra a “interferência” de Trump, que criticou a ação contra Bolsonaro no STF e aplicou tarifaço. Bolsonaristas usam a mesma expressão desde 2018.

Com quem?

A Venezuela, sancionada pelos EUA, cujo ditador Nicolás Maduro tem até seus jatinhos apreendidos pelos americanos, está na fila para entrar nos Brics com apoio da Rússia. Lula é supostamente contra.

Poucos olhos

O STF abriu inscrições para jornalistas e “interessados” nas oitivas dos julgamentos dos “núcleos” da suposta tentativa de golpe de 8/jan. Serão por videoconferência com transmissão nas salas do tribunal.

É você?

Lula não dormiu sem resposta após ironizar Jair Bolsonaro durante discurso no interior do Espírito Santo. O ex-presidente mandou essa nas redes sociais, “Ladrão, é você de novo comigo na sua boca?”.

Crise posta

Como esperado, deu em nada a reunião dos ministros de Lula com a cúpula do Congresso, dias atrás, para resolver a crise do IOF. Na ação no STF, o Congresso pediu a manutenção da derrubada do decreto.

Vergonha

O MEC aponta: quatro municípios não chegaram nem a 10% de alunos alfabetizados em 2024: Barão do Triunfo (RS), 4,4%; São Nicolau (RS), 7,10%, Chapada de Areia (TO), 6,25%; e Mateiros (TO), 9,09%.

Tarifa na atenção

Presidente dos EUA, Donald Trump conseguiu virar o quinto assunto mais procurado na internet no Brasil, na semana passada, atrás só de jogos de futebol, como sempre, segundo o Google Trends.

Pensando bem…

…tarifa ‘boa’ só a tupiniquim.

PODER SEM PUDOR

Reino da Carochinha

Quem viu a cena, em Brasília, em 2005, poderia jurar que ao ser apresentado a Dom Felipe de Borbón, atual Rei da Espanha e à época príncipe de Astúrias, o então presidente da Câmara sussurrou para Sua Alteza: “Dom Severino Cavalcanti, rei de Astúcias…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/febraban-brasileiro-espera-mais-imposto-e-divida/

Febraban: brasileiro espera mais imposto e dívida

2025-07-14