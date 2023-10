Porto Alegre Contas de água ficam mais caras em Porto Alegre em dezembro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Os novos valores, com reajustes de menos de 5%, em média, vão repercutir nas contas com vencimento a partir de 1º de dezembro de 2023 Foto: EBC Os novos valores, com reajustes de menos de 5%, em média, vão repercutir nas contas com vencimento a partir de 1º de dezembro de 2023 (Foto: Reprodução) Foto: EBC

A Prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira (26), o reajuste ordinário anual da tarifa de água e esgotos do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Os novos valores, com reajustes de menos de 5%, em média, vão repercutir nas contas com vencimento a partir de 1º de dezembro de 2023.

O consumo do metro cúbico de água residencial passa de R$ 4,63 para R$ 4,86 (+4,96%). O metro cúbico comercial e industrial, que era de R$ 5,27 vai para R$ 5,53. Para órgãos públicos, o valor era R$ 9,26 e sobe para R$ 9,73.

Já a tarifa social, que era de R$ 33,33 – valor total de água e esgoto com consumo de até 10 metros cúbicos por famílias em situação de baixa renda, vai para R$ 34,99.

“Esse aumento de 4,96% não corresponde a inflação real, mas sim a uma cesta de índices mais voltada a realidade do custo do tratamento e produção de água tratada”, afirma o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

