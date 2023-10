Porto Alegre Porto Alegre lança Aliança pelo Turismo e novo portal para agregar atrações turísticas

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Iniciativa inédita na Capital reúne poder público e entidades privadas Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Aliança pelo Turismo de Porto Alegre anunciou ao menos duas entregas durante o evento de lançamento nesta quinta-feira (26), no 20Barra9, localizado no Pontal Shopping.

A primeira é a campanha Porto Alegre Toda Tua, que estimulará o engajamento entre moradores da Capital, turistas e pontos conhecidos da cidade. A segunda, o portal de serviços Destino Poa (destinopoa.com.br), uma nova central de conteúdo, administrada pela iniciativa privada, que centralizará informações sobre eventos, gastronomia, inovação, entre outras áreas.

As iniciativas foram apresentadas em conjunto pela Prefeitura de Porto Alegre, Pacto Alegre e Sebrae-RS, e contam com apoio de diversas entidades da Capital.

“A cidade está avançando. Passamos por um período difícil na pandemia, mas Porto Alegre, junto com seus moradores, teve a capacidade de se reerguer. Na prefeitura, baixamos impostos, enterramos processos burocráticos e estimulamos a inovação. Essas entregas, em parceria com a iniciativa privada, são também garantias de que seguiremos investindo forte em turismo e na atração de grandes eventos, o que ajuda a gerar desenvolvimento econômico e renda para a nossa população”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O portal Destino Poa, totalmente viabilizado e mantido pela iniciativa privada, se propõe a apresentar, diariamente, novidades e informações sobre eventos esportivos e culturais, gastronomia, e também terá seções segmentadas para públicos de negócios, de inovação, infantil, entre outras.

Aliança

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Julia Tavares, lembrou do recente anúncio do selo Capital Mundial do Churrasco e do trabalho que vem sendo feito com o polo cervejeiro do município para a criação de roteiros turísticos para o setor, que já conta com 55 microcervejarias.

Além disso, destacou que Porto Alegre tem, atualmente, mais de 306 hotéis, que geram cerca de 4 mil empregos. Recentemente, segundo Júlia, houve ligeiro crescimento na taxa de ocupação média de leitos no município, passando de 52% para 55%.

“Não lembro de um encontro envolvendo o turismo da cidade tão significativo como esse. É importante salientar que estamos trabalhando neste projeto há mais de três anos. Nosso plano gerou um compromisso para promover Porto Alegre no mercado turístico. Por isso, é importante ter um portal que centralize as informações sobre o que está acontecendo na cidade. Além disso, convocamos os porto-alegrenses a curtir a cidade e participar da campanha Porto Alegre Toda Tua”, destacou Amanda Paim, do Sebrae-RS, entidade integrante da Aliança.

Campanha

Apresentada pelo secretário municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates, a campanha Porto Alegre Toda Tua também foi disponibilizada, de forma digital, para que entidades e a iniciativa privada a incorporem em seus negócios.

Além de ser utilizada no Muro da Mauá, em busdoors e em relógios digitais espalhados pelo município, a campanha terá, inicialmente, três selfiepoints, onde as pessoas poderão interagir e fazer fotos para as suas redes sociais. Eles serão itinerantes e serão levados em diversos pontos da cidade, tanto na área central quanto na periferia.

“Temos muito potencial no setor turístico da cidade. Mas para ter uma atuação estratégica, é necessário que haja essa articulação entre poder público e iniciativa privada. Hoje, estamos escrevendo um novo capítulo para o turismo de Porto Alegre e temos muitos desafios pela frentes”, completa o secretário municipal de Inovação da Capital e coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

2023-10-26