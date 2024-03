Economia Contas do governo têm rombo de R$ 58,4 bilhões em fevereiro, pior resultado para o mês em 28 anos

26 de março de 2024

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal registrou déficit primário de R$ 58,445 bilhões em fevereiro, o que configura a maior discrepância entre as despesas totais e a receita líquida para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1997. O resultado foi divulgado pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira (26).

A receita líquida, que já considera transferências, foi de R$ 132,494 bilhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 190,938 bilhões. O resultado primário do acumulado em 12 meses mostra déficit de R$ 252,9 bilhões — equivalente a 2,26% do Produto Interno Bruto.

A gestão federal prevê déficit primário de R$ 9,3 bilhões para este ano. A meta fiscal do governo é de que o prejuízo não ultrapasse R$ 28,8 bilhões — o que representaria um déficit de 0,25%.

Em fevereiro de 2023, o Governo Central — composto por Previdência Social, Banco Central e Tesouro Nacional — havia computado déficit primário de R$ 40,614 bilhões.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a receita total apresentou elevação de R$ 28,9 bilhões (18%), enquanto a receita líquida apresentou elevação de R$ 25,1 bilhões (23,4%) em termos reais. O Tesouro destaca algumas das causas:

Imposto sobre a Renda – aumento de R$ 8,7 bilhões

COFINS – aumento de R$ 5,8 bilhões

PIS/PASEP – aumento de R$ 2 bilhões

Dividendos e Participações – aumento de R$ 3,7 bilhões

Demais Receitas – aumento de R$ 4,3 bilhões

Já as despesas, na comparação com fevereiro de 2023, apresentaram aumento de R$ 41,1 bilhões (27,4%) em termos reais. As principais variações foram:

Benefícios Previdenciários – aumento de R$ 3,7 bilhões

Sentenças Judiciais e Precatórios (Custeio e Capital) – aumento de R$ 29,4 bilhões

Obrigatórias com Controle de Fluxo – aumento de R$ 2,1 bilhões

Discricionárias – aumento de R$ 3,7 bilhões

